Bir Bir Ayrılıyorlar: Evlenmeleri Beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'den de Kötü Haber Geldi

Bir Bir Ayrılıyorlar: Evlenmeleri Beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin’den de Kötü Haber Geldi

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
12.09.2025 - 12:13

Son dönemde ünlü çiftlerin ilişkileri teker teker sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi sona ermişti. Bu kez Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den kötü haber geldi. Yaklaşık bir yıldır dolu dizgin süren ilişkileri sona erdi. Evlilik haberi beklenen çift sosyal medya hesaplarından aşk karelerini tek tek sildi. 💔

İşte detaylar 👇

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündem olan Dilan Çiçekdeniz, bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündem olan Dilan Çiçekdeniz, bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi.

Medcezir, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur ve Yarına Tek Bilet gibi birçok projede rol alan 30 yaşındaki oyuncu, bir süredir iş insanı Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu. 

Çift, yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak ancak mutlu bir ilişki sürdürüyordu.

Hatta geçtiğimiz ay Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı.

Hatta geçtiğimiz ay Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı.

Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi paylaşan oyuncu, “İyi ki doğdun altın çocuk” notunu düşmüştü. Geçtiğimiz yıl yine doğum günü paylaşımında “Altın aşkım” diyerek sevgilisini kutlamış, çiftin evliliğe gideceği konuşulmuştu.

Ancak magazin dünyasını şaşırtan gelişme kısa süre önce yaşandı.

Ancak magazin dünyasını şaşırtan gelişme kısa süre önce yaşandı.

İkilinin ilişkisi bitti. Ayrılık sonrası hem Dilan Çiçek Deniz hem de Rafael Cemo Çetin sosyal medya hesaplarından aşk dolu kareleri tek tek kaldırdı. Buna rağmen ikilinin birbirini takip etmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ne diyelim biz yakıştıyorduk çiftimizi. Umarız ikisi için de en güzeli olur. ❤️

Gülistan Başköy
