Bir Bir Ayrılıyorlar: Evlenmeleri Beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin’den de Kötü Haber Geldi
Son dönemde ünlü çiftlerin ilişkileri teker teker sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi sona ermişti. Bu kez Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den kötü haber geldi. Yaklaşık bir yıldır dolu dizgin süren ilişkileri sona erdi. Evlilik haberi beklenen çift sosyal medya hesaplarından aşk karelerini tek tek sildi. 💔
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündem olan Dilan Çiçekdeniz, bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi.
Hatta geçtiğimiz ay Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı.
Ancak magazin dünyasını şaşırtan gelişme kısa süre önce yaşandı.
