Bir Bir Ayrılıyorlar: Evlenmeleri Beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin’den de Kötü Haber Geldi

İkilinin ilişkisi bitti. Ayrılık sonrası hem Dilan Çiçek Deniz hem de Rafael Cemo Çetin sosyal medya hesaplarından aşk dolu kareleri tek tek kaldırdı. Buna rağmen ikilinin birbirini takip etmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ne diyelim biz yakıştıyorduk çiftimizi. Umarız ikisi için de en güzeli olur. ❤️