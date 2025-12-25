onedio
Herkesin Severek Dinlediği ve Bir Anda Patlayan Şarkılar

Aslı Uysal
25.12.2025 - 17:01

Bir şarkı aniden her yerde çalmaya başlar ve bir bakmışız ki dönemin en sevilen şarkılarından biri olmuş. Bu listede de çıktığı ilk günden itibaren patlama etkisi yaratan birbirinden iyi şarkıları paylaşacağız!

1. Olivia Rodrigo - drivers license

2. Doja Cat - Say So

3. Billie Eilish - bad guy

4. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby

5. The Weeknd - Blinding Lights

6. Måneskin - Beggin’

7. BTS - 'Dynamite'

8. Harry Styles - As It Was

9. Lil Nas X - MONTERO

10. Glass Animals - Heat Waves

