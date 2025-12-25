Herkesin Severek Dinlediği ve Bir Anda Patlayan Şarkılar
Bir şarkı aniden her yerde çalmaya başlar ve bir bakmışız ki dönemin en sevilen şarkılarından biri olmuş. Bu listede de çıktığı ilk günden itibaren patlama etkisi yaratan birbirinden iyi şarkıları paylaşacağız!
1. Olivia Rodrigo - drivers license
2. Doja Cat - Say So
3. Billie Eilish - bad guy
4. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby
5. The Weeknd - Blinding Lights
6. Måneskin - Beggin’
7. BTS - 'Dynamite'
8. Harry Styles - As It Was
9. Lil Nas X - MONTERO
10. Glass Animals - Heat Waves
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
