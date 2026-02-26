İlişkilerde Neyi Yanlış Yapıyorsun?

Aşk bir dans pistiyse bazen ritmi kaçıran biz oluyoruz. Hep “neden böyle oldu?” diye soruyor ama aynaya pek bakmıyoruz. Oysa ilişkilerde tekrar eden küçük hatalar, büyük kırılmalara dönüşebiliyor. Aşkta en çok hangi adımı yanlış atıyorsun?

Hadi teste!