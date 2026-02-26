onedio
İlişkilerde Neyi Yanlış Yapıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.02.2026 - 15:22

Aşk bir dans pistiyse bazen ritmi kaçıran biz oluyoruz. Hep “neden böyle oldu?” diye soruyor ama aynaya pek bakmıyoruz. Oysa ilişkilerde tekrar eden küçük hatalar, büyük kırılmalara dönüşebiliyor. Aşkta en çok hangi adımı yanlış atıyorsun? 

Hadi teste!

