Müzik Zevkinize Seviye Atlatacak Entelektüel Keşifler

Ecem Bekar
25.02.2026 - 17:01

Hep aynı listeleri döndürüp durmaktan, 'Keşfedilecek bir şey kalmadı mı?' demekten sıkılanlar buraya! Müzik sadece kulak pası silmek için değil, bazen bir tabloya bakmak ya da bir felsefe kitabının sayfalarını karıştırmak gibidir.

İşte müzik zevkinizi bir üst lige taşıyacak, dinlerken kendinizi başka evrenlerde hissettirecek o özel duraklar:

Erik Satie - Gnossiennes

Ersen ve Dadaşlar - Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

Miles Davis

Fela Kuti - Water No Get Enemy

Max Richter - On The Nature Of Daylight

Mariya Takeuchi - Plastic Love

Brian Eno - Ambient

Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Erkan Oğur - Pencere Önü Çiçeği

