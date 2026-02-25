Müzik Zevkinize Seviye Atlatacak Entelektüel Keşifler
Hep aynı listeleri döndürüp durmaktan, 'Keşfedilecek bir şey kalmadı mı?' demekten sıkılanlar buraya! Müzik sadece kulak pası silmek için değil, bazen bir tabloya bakmak ya da bir felsefe kitabının sayfalarını karıştırmak gibidir.
İşte müzik zevkinizi bir üst lige taşıyacak, dinlerken kendinizi başka evrenlerde hissettirecek o özel duraklar:
Erik Satie - Gnossiennes
Ersen ve Dadaşlar - Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm
Miles Davis
Fela Kuti - Water No Get Enemy
Max Richter - On The Nature Of Daylight
Mariya Takeuchi - Plastic Love
Brian Eno - Ambient
Joy Division – Love Will Tear Us Apart
Erkan Oğur - Pencere Önü Çiçeği
