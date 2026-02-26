Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran X Kullanıcıları
Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş? X kullanıcıları nelere gülmüş?
İyi eğlenceler 🚀
Başlayalım!
Bunların merakları asla bitmiyor...
Yalan mı?
Ne güzel açıklamış işte...
Pide kuyrukları da bu ayın gündemiydi.
Üzdü...
Aman!
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
