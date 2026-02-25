onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Emre Altuğ'un En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Emre Altuğ'un En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.02.2026 - 23:01

Türk pop müziğinin romantik ve enerjik sesi Emre Altuğ, yıllardır hayatımıza eşlik eden şarkılara imza atıyor. Kimi zaman aşka, kimi zaman hayata gülümsüyoruz onun şarkılarıyla. Peki sence Emre Altuğ’un en iyi şarkısı hangisi? Bu ankette favorini seçerek son sözü sen söyle. Bakalım zirveye hangi şarkı çıkacak!

Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın