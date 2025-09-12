onedio
"Beni Affedin" Paylaşımı Korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın Menajeri Önem Günal'dan İntihar İddialarına Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 11:16

Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybettikten sonra paylaştığı “beni affedin” notuyla yürekleri ağza getirmişti. O paylaşım sonrası eski sevgilisi Emre Yusufi, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hepimize derin bir nefes aldırmıştı. Bu kez Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal’dan açıklama geldi. İntihar iddialarına net yanıt verdi ve “Yanında arkadaşları vardı, hap içmek ya da intihar etmek gibi bir şey yok” dedi. 

İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybederek büyük bir acı yaşadı.

Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, annesine veda ederken sosyal medya hesabından duygusal sözler paylaşmış ve “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.

Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.” ifadeleriyle herkesi duygulandırmıştı. 

Meltem Vural, 1 Eylül’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilmiş, törende Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Caner Cindoruk gibi birçok ünlü isim de Nilperi’yi yalnız bırakmamıştı.

Cenazeden detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak birkaç gün sonra Şahinkaya’nın gece yarısı yaptığı paylaşım endişe yarattı.

“Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.” sözleri, hayata veda benzeri bir mesaj olarak yorumlandı. Saatlerce haber alınamayınca panik büyüdü.

İlk açıklama, Şahinkaya’nın 5 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi’den geldi. “Her şey yolunda.” diyerek ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kaçıranlar için👇

Bu kez de menajeri Önem Günal konuştu.

2. Sayfa'nın haberine göre; Günal, “Altı ay boyunca annesine gece gündüz baktı ve çok zor bir süreçten geçti. Story’i atarken yanında arkadaşları da vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama hap içmek, intihar etmek gibi bir şey yok.” sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

Belli ki Nilperi Şahinkaya, annesinin kaybının ardından zor bir dönemden geçiyor. Bizler de kendisine iyi dileklerimizi iletiyor, sabır diliyoruz. ❤️

