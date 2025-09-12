"Beni Affedin" Paylaşımı Korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın Menajeri Önem Günal'dan İntihar İddialarına Yanıt!
Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybettikten sonra paylaştığı “beni affedin” notuyla yürekleri ağza getirmişti. O paylaşım sonrası eski sevgilisi Emre Yusufi, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hepimize derin bir nefes aldırmıştı. Bu kez Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal’dan açıklama geldi. İntihar iddialarına net yanıt verdi ve “Yanında arkadaşları vardı, hap içmek ya da intihar etmek gibi bir şey yok” dedi.
İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kaybederek büyük bir acı yaşadı.
Ancak birkaç gün sonra Şahinkaya’nın gece yarısı yaptığı paylaşım endişe yarattı.
Bu kez de menajeri Önem Günal konuştu.
