"Beni Affedin" Paylaşımı Korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın Menajeri Önem Günal'dan İntihar İddialarına Yanıt!

Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, annesine veda ederken sosyal medya hesabından duygusal sözler paylaşmış ve “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.

Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.” ifadeleriyle herkesi duygulandırmıştı.

Meltem Vural, 1 Eylül’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilmiş, törende Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Caner Cindoruk gibi birçok ünlü isim de Nilperi’yi yalnız bırakmamıştı.