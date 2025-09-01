Nilperi Şahinkaya’nın Acı Gününde Oyuncu Dostları Yalnız Bırakmadı: Ünlü İsimler Cenaze Töreninde Yerini Aldı
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün annesi Meltem Vural’ın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kansere yenik düşen Meltem Vural’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırılacağı açıklanmıştı.
Meltem Vural’ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde Nilperi Şahinkaya’yı oyuncu dostları yalnız bırakmadı. Bige Önal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Erkin gibi isimler cenaze törenine katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dostları, Nilperi Şahinkaya’ya destek oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Nilperi Şahinkaya, annesine şu sözlerle veda etmişti 👇
Bizler de Nilperi Şahinkaya’ya ve Meltem Vural’ın sevenlerine sabırlar diliyoruz. 🙏🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın