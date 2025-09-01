onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nilperi Şahinkaya’nın Acı Gününde Oyuncu Dostları Yalnız Bırakmadı: Ünlü İsimler Cenaze Töreninde Yerini Aldı

Nilperi Şahinkaya’nın Acı Gününde Oyuncu Dostları Yalnız Bırakmadı: Ünlü İsimler Cenaze Töreninde Yerini Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 13:32

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün annesi Meltem Vural’ın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kansere yenik düşen Meltem Vural’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırılacağı açıklanmıştı.

Meltem Vural’ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde Nilperi Şahinkaya’yı oyuncu dostları yalnız bırakmadı. Bige Önal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Erkin gibi isimler cenaze törenine katıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dostları, Nilperi Şahinkaya’ya destek oldu 👇

👇

Nilperi Şahinkaya, annesine şu sözlerle veda etmişti 👇

Nilperi Şahinkaya, annesine şu sözlerle veda etmişti 👇

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.”

Bizler de Nilperi Şahinkaya’ya ve Meltem Vural’ın sevenlerine sabırlar diliyoruz. 🙏🏻

Bizler de Nilperi Şahinkaya’ya ve Meltem Vural’ın sevenlerine sabırlar diliyoruz. 🙏🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın