Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay'den Sevenlerini Üzen Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu!
Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını duyurdu. 56 yaşındaki Ramsay, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak hastalığını açıkladı. Öte yandan Ramsay, takipçilerine güneş kremi kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, kansere yakalandığını duyurdu. Ramsay, güneş kreminin önemine dikkat çekti.
Gordon Ramsay kimdir?
