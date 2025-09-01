Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay'den Sevenlerini Üzen Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu!

56 yaşındaki İngiliz şef Instagram hesabından sevenlerini üzen haberi duyurdu. Cilt kanserine yakalandığını açıklayan Ramsay, bandajlı bir fotoğrafını paylaştı.

Ciltte oluşan kanser dokusunun alındığını paylaşan Ramsay, fotoğrafına esprili bir not düştü:

“The Skin Associates'teki inanılmaz ekip ve bu Bazal Hücre Karsinomu'nu kaldırmak için hızlı reaktif çalışmaları için minnettar ve çok müteşekkirim teşekkürler! Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın! Söz veriyorum yüz gerdirme değil! Para iadesine ihtiyacım var…….”