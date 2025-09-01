onedio
Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay'den Sevenlerini Üzen Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 10:44

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını duyurdu. 56 yaşındaki Ramsay, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak hastalığını açıkladı. Öte yandan Ramsay, takipçilerine güneş kremi kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, kansere yakalandığını duyurdu. Ramsay, güneş kreminin önemine dikkat çekti.

56 yaşındaki İngiliz şef Instagram hesabından sevenlerini üzen haberi duyurdu. Cilt kanserine yakalandığını açıklayan Ramsay, bandajlı bir fotoğrafını paylaştı. 

Ciltte oluşan kanser dokusunun alındığını paylaşan Ramsay, fotoğrafına esprili bir not düştü:

“The Skin Associates'teki inanılmaz ekip ve bu Bazal Hücre Karsinomu'nu kaldırmak için hızlı reaktif çalışmaları için minnettar ve çok müteşekkirim teşekkürler! Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın! Söz veriyorum yüz gerdirme değil! Para iadesine ihtiyacım var…….”

Gordon Ramsay kimdir?

Gordon Ramsay, 1966 yılında İskoçya’nın Johnstone şehrinde doğdu. İngiltere’de büyüyen Ramsay, 16 Michelin yıldızına sahip bir şef.  Londra'nın Chelsea semtindeki restoranı Restaurant Gordon Ramsay, 2001'den beri üç Michelin yıldızına sahip. 1998'de İngiliz televizyon mini dizisinde üne kavuşan Ramsay, 2004 yılına kadar İngiltere'nin en tanınmış ve en etkili şeflerinden biri haline geldi.

Ramsay’ın televizyon programı Türkiye dahil pek çok ülkede yayınlandı.

