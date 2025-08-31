Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sosyal medyada Eylül ayının heyecanı sürerken bizleri güldüren paylaşımlar da eksik olmadı. Viral paylaşımlar üzerine sohbetler dönerken aradan sıyrılıp yemeklerle ilgili tweet atanlar da vardı. Her hafta darlediğimiz yemekli komik tweetlerde bu hafta da malzememiz oldukça bol!
Gelin, haftanın güldüren en komik yemekli tweetlerine bakalım.
Ayva göbek çekiciliği :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harika! 😂
👇🏻
X ahalisi hala salça kullanımını öğrenemedi.
Derken...
Tadını tahmin etmek zor değil.
😂😂😂
Anlayanlar?
😂😂😂
Önce o dilimi hak etmen gerekiyor.
Bu doğru mu?
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın