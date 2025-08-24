onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 18:10

Sosyal medyanın gündemi bu hafta da oldukça yoğundu. Kimi yaptığı paylaşımlarla güldürmeyi başardı kimi de 10/10 tespitlerde bulundu. Bazı goygoyseverler ise mizahlarına yemekleri de alet etti. Bu sayede bizler de goygoya doyduk!

Gelin, bu hafta yemeklerle ilgili attıkları komik tweetlerle bizleri kimler güldürmüş bakalım.

Belki sizin de bir tweetiniz vardır! 👀

Hazırsanız, başlıyoruz.

twitter.com

Çoğu kişi anlardı :(

twitter.com

"Siz benim yaşam koşullarımı tahmin edemezsiniz."

twitter.com

Fiyat algımızı yerle bir eden o paylaşım.

twitter.com

Harika! 😂

twitter.com

Mistik bir ikili.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Geçtiğimiz haftaların gündemi: Karpuz :)

twitter.com

Daha az efor harcardın en azından.

twitter.com

Çaylar susmayın, konuşun.

twitter.com

Fıstık alerjisi olanlar aman dikkat!

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Bizdir :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Yavaşça kaydırın...

twitter.com

İnsana kendini değerli hissettiren şeyler vol.1

twitter.com

Dua önemli.

Anlayanlar?

Anlayanlar?
twitter.com

Anlamayanları da yavaşça böyle alalım;

Aryan

SSCB dondurmasını kesinlikle deniyecem 😁