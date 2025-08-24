Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Sosyal medyanın gündemi bu hafta da oldukça yoğundu. Kimi yaptığı paylaşımlarla güldürmeyi başardı kimi de 10/10 tespitlerde bulundu. Bazı goygoyseverler ise mizahlarına yemekleri de alet etti. Bu sayede bizler de goygoya doyduk!

Gelin, bu hafta yemeklerle ilgili attıkları komik tweetlerle bizleri kimler güldürmüş bakalım.

Belki sizin de bir tweetiniz vardır! 👀