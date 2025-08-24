Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sosyal medyanın gündemi bu hafta da oldukça yoğundu. Kimi yaptığı paylaşımlarla güldürmeyi başardı kimi de 10/10 tespitlerde bulundu. Bazı goygoyseverler ise mizahlarına yemekleri de alet etti. Bu sayede bizler de goygoya doyduk!
Gelin, bu hafta yemeklerle ilgili attıkları komik tweetlerle bizleri kimler güldürmüş bakalım.
Belki sizin de bir tweetiniz vardır! 👀
Hazırsanız, başlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğu kişi anlardı :(
"Siz benim yaşam koşullarımı tahmin edemezsiniz."
Fiyat algımızı yerle bir eden o paylaşım.
Harika! 😂
Mistik bir ikili.
👇🏻
Geçtiğimiz haftaların gündemi: Karpuz :)
Daha az efor harcardın en azından.
Çaylar susmayın, konuşun.
Fıstık alerjisi olanlar aman dikkat!
👇🏻
👇🏻
Bizdir :)
👇🏻
Yavaşça kaydırın...
İnsana kendini değerli hissettiren şeyler vol.1
Anlayanlar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
SSCB dondurmasını kesinlikle deniyecem 😁