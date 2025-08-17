Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

İşte beklenen gün geldi çattı, sıra haftanın en komik yemekli tweetlerine geldi! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başaran kullanıcılar vardı. Kimisi paylaştığı ekmekle kimisi de hazırladığı kahvaltıyla yüzümüzü güldürmeyi başardı. Kullanıcıların yemeklerle ilgili yaptıkları komik tespitler eminiz sizi de güldürecek!

Haydi gelin, sizleri bu haftanın derlemesine doğru alalım.