Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
İşte beklenen gün geldi çattı, sıra haftanın en komik yemekli tweetlerine geldi! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başaran kullanıcılar vardı. Kimisi paylaştığı ekmekle kimisi de hazırladığı kahvaltıyla yüzümüzü güldürmeyi başardı. Kullanıcıların yemeklerle ilgili yaptıkları komik tespitler eminiz sizi de güldürecek!
Haydi gelin, sizleri bu haftanın derlemesine doğru alalım.
Bu fırsatı nasıl kaçırdın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce?
Herhangi bir Karadeniz yemeği galiba.
Kahvaltı kahve derken bir bakmışız gün bitmiş.
Yanında 15 bardak çayla iyi akar.
Kimse yemek sevgimizi sorgulamasın.
👇🏻
Tadı nasıl? Bu tabağı yiyecek arkadaşlarınızın olmasının.
Tespite 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
👇🏻
Haftaya komik tweetlerde buluşmak üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın