Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 15:11

İşte beklenen gün geldi çattı, sıra haftanın en komik yemekli tweetlerine geldi! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürmeyi başaran kullanıcılar vardı. Kimisi paylaştığı ekmekle kimisi de hazırladığı kahvaltıyla yüzümüzü güldürmeyi başardı. Kullanıcıların yemeklerle ilgili yaptıkları komik tespitler eminiz sizi de güldürecek!

Haydi gelin, sizleri bu haftanın derlemesine doğru alalım.

Bu fırsatı nasıl kaçırdın?

Bu fırsatı nasıl kaçırdın?
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com

Herhangi bir Karadeniz yemeği galiba.

Herhangi bir Karadeniz yemeği galiba.
twitter.com

Kahvaltı kahve derken bir bakmışız gün bitmiş.

Kahvaltı kahve derken bir bakmışız gün bitmiş.
twitter.com

Yanında 15 bardak çayla iyi akar.

Yanında 15 bardak çayla iyi akar.
twitter.com

Kimse yemek sevgimizi sorgulamasın.

Kimse yemek sevgimizi sorgulamasın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tadı nasıl? Bu tabağı yiyecek arkadaşlarınızın olmasının.

Tadı nasıl? Bu tabağı yiyecek arkadaşlarınızın olmasının.
twitter.com

Tespite 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?

Tespite 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haftaya komik tweetlerde buluşmak üzere!

Haftaya komik tweetlerde buluşmak üzere!
twitter.com

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın