Lavabonun İçine Oturup Kalan Karpuzdan Haddinden Fazla Goygoy Çıkaranlar
Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Bazen bir konu viral olunca günlerce o konu hakkında konuşuyor, bütün detaylarını öğreniyoruz. Bu kez de kimilerine garip gelebilecek bir konu viral oldu: Lavaboda sıkışan karpuz!
Bir X kullanıcısı, yıkamak için koyduğu karpuzu lavabonun içinden çıkartamadı. Çareyi X ahalisinden yardım istemekte bulunca goygoyun da önünü alamadı. Öyle ki günlerdir bir karpuz aldı başını gitti, goygoyseverler resmen bayram etti 😂
Aynı bu şekilde lavaboya sıkışan karpuzun goygoyu ise bir türlü bitmek bilmedi.
Bütün bunları not edin, Twitter dili ve edebiyatı sınavında karşınıza çıkar! :)
Bakalım daha neler göreceğiz? 😂
