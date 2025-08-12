Lavabonun İçine Oturup Kalan Karpuzdan Haddinden Fazla Goygoy Çıkaranlar

Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Bazen bir konu viral olunca günlerce o konu hakkında konuşuyor, bütün detaylarını öğreniyoruz. Bu kez de kimilerine garip gelebilecek bir konu viral oldu: Lavaboda sıkışan karpuz!

Bir X kullanıcısı, yıkamak için koyduğu karpuzu lavabonun içinden çıkartamadı. Çareyi X ahalisinden yardım istemekte bulunca goygoyun da önünü alamadı. Öyle ki günlerdir bir karpuz aldı başını gitti, goygoyseverler resmen bayram etti 😂