Lavabonun İçine Oturup Kalan Karpuzdan Haddinden Fazla Goygoy Çıkaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
12.08.2025 - 13:29

Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Bazen bir konu viral olunca günlerce o konu hakkında konuşuyor, bütün detaylarını öğreniyoruz. Bu kez de kimilerine garip gelebilecek bir konu viral oldu: Lavaboda sıkışan karpuz!

Bir X kullanıcısı, yıkamak için koyduğu karpuzu lavabonun içinden çıkartamadı. Çareyi X ahalisinden yardım istemekte bulunca goygoyun da önünü alamadı. Öyle ki günlerdir bir karpuz aldı başını gitti, goygoyseverler resmen bayram etti 😂

İlk paylaşıma gelen yorumlar bu şekildeydi;

Aynı bu şekilde lavaboya sıkışan karpuzun goygoyu ise bir türlü bitmek bilmedi.

Bütün bunları not edin, Twitter dili ve edebiyatı sınavında karşınıza çıkar! :)

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bakalım daha neler göreceğiz? 😂

