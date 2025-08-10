Yıkamak İstediği Karpuzu Lavabonun İçine "Cuk" Diye Oturunca Timeline'ı Neşelendiren Kişi
Mutfakta talihsiz bir olay yaşadığınız oldu mu? Elbette olmuştur fakat birazdan göreceğiniz kişi kadar talihsiz misiniz, orasını bilemiyoruz. Bir X kullanıcısı, karpuzunu lavaboda yıkamak istedi fakat karpuz cuk diye lavabonun içine oturdu kaldı! Bu epik anın X'te paylaşılmasının ardından ise mizahi yorumlar eksik olmadı.
Kimisi fikir verirken kimisi de işin goygoyuna baktı.
Talihsiz kişinin yaptığı paylaşım şöyleydi;
Sonrasında yaşanan goygoyun ise haddi hesabı yok!
Kimler görebildi?
Sizin başınıza gelse ne yapardınız?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
