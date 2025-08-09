Konya'da Bir Caminin Adı Google Haritalarda "Victor Osimhen Cami" Olarak Değiştirildi

Google Haritalarda Victor Osimhen Cami ismini gören cami cemaati duruma tepki gösterdi. İHA'da yer alan habere göre bir vatandaş, 'Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz' dedi.

Bir başka vatandaş ise, 'İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık' diye konuştu.