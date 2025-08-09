onedio
Konya'da Bir Caminin Adı Google Haritalarda "Victor Osimhen Cami" Olarak Değiştirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 16:00

Konya'da bulunan Bulut Camii'nin ismi Google Haritalarda değiştirildi. Camiye Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı verildi. Cami cemaati ise bu durumun düzeltilmesini istiyor. Bir vatandaş 'Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz' dedi.

Konya'da bir caminin adını Google Haritalarda "Victor Osimhen Cami" olarak değiştirdiler.

Biliyorsunuz ki Osimhen, Galatasaray'ın yeni transferi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fırtına estiren Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak adını yazdırmıştı. Sarı kırmızılı taraftarın kalbini fetheden Osimhen sevgisi sınır tanımadı.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan Bulut Cami'ye adını görenler neye uğradığını şaşırdı. Caminin adı Google Haritalarda Victor Osimhen Cami olarak değiştirildi.

Ancak kimin veya kimlerin değiştirildiği bilinmiyor.

Google Haritalarda camiye yapılan ironik yorumlar ise okuyanları güldürdü👇🏻

Cami cemaati duruma tepki gösterdi: "Victor Osimhen Hristiyan ismidir."

Google Haritalarda Victor Osimhen Cami ismini gören cami cemaati duruma tepki gösterdi. İHA'da yer alan habere göre bir vatandaş, 'Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz' dedi.

Bir başka vatandaş ise, 'İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık' diye konuştu.

Vatandaşların tepkisini buradan izleyebilirsiniz:

Olay X'te de gündem oldu. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

twitter.com

twitter.com
twitter.com

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
