Konya'da Bir Caminin Adı Google Haritalarda "Victor Osimhen Cami" Olarak Değiştirildi
Konya'da bulunan Bulut Camii'nin ismi Google Haritalarda değiştirildi. Camiye Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı verildi. Cami cemaati ise bu durumun düzeltilmesini istiyor. Bir vatandaş 'Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz' dedi.
Konya'da bir caminin adını Google Haritalarda "Victor Osimhen Cami" olarak değiştirdiler.
Google Haritalarda camiye yapılan ironik yorumlar ise okuyanları güldürdü👇🏻
Cami cemaati duruma tepki gösterdi: "Victor Osimhen Hristiyan ismidir."
Vatandaşların tepkisini buradan izleyebilirsiniz:
Olay X'te de gündem oldu. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
