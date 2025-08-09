onedio
Galatasaray Sezona Galibiyetle Başladı: Fenerbahçe’den Zehir Zemberek Sözler

Galatasaray Sezona Galibiyetle Başladı: Fenerbahçe’den Zehir Zemberek Sözler

09.08.2025 - 09:51

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz 2 golle gecenin yıldızı oldu. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan’ı sert sözlerle eleştirdi. Galatasaray'dan 'Sus' yanıtı geldi.

Süper Lig’in açılışında Galatasaray-Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar geceyi 3-0 kazandı. 

Barış Alper Yılmaz 2; Eren Elmalı ise 1 gol kaydetti. 

Sezonun ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Galatasaray’a penaltı verildi. Penaltı kararı büyük tepki çekti.

twitter.com

Galatasaray’ın galibiyeti ve tartışmalı penaltı kararının ardından Fenerbahçe jet açıklama yaptı. Kararı “Rezalet” olarak nitelendiren sarı lacivertlilerin açıklaması şöyle:

'Kamuoyuna Açıklama 

Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili'

twitter.com

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Galatasaray resmi X hesabından Leroy Sane’nin eliyle ‘sus’ işareti yaptığı bir fotoğraf paylaşıldı.

