Galatasaray Sezona Galibiyetle Başladı: Fenerbahçe’den Zehir Zemberek Sözler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz 2 golle gecenin yıldızı oldu. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan’ı sert sözlerle eleştirdi. Galatasaray'dan 'Sus' yanıtı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray sezona 3-0 galibiyetle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’den hakeme sert eleştiri.
Galatasaray'dan "Sus" yanıtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın