onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti

Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 09:40

Türk futbolunun önemli spikerlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti. Galatasaray, Aktan'ın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Galatasaray'dan yapılan paylaşımda 'Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.' ifadelerine yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Ümit Aktan, doksanlı yılların unutulmaz spor spikerlerinden biriydi. Eski futbolcu ve ünlü spiker Ümit Aktan 76 yaşında hayata veda etti.

Aktan, özellikle Galatasaray'ın 1993 yılında Old Trafford'da oynadığı Manchester United maçında attığı gol sırasında 'Schmeichel değil, bütün maykıllar gelse; o golü oradan alamazdı' sözüyle hafızalarda yer edinmişti. Aktan'ın vefat haberi, çok sevdiği Galatasaray Spor Kulübü tarafından duyuruldu.

Galatasaray'dan taziye mesajı paylaşıldı;

Galatasaray'dan taziye mesajı paylaşıldı;
twitter.com

'Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın