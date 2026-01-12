onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarkan'ın Bile İlgisini Çekti! Öğrencileriyle Ürettiği Müzik İçerikleriyle Beğenileri Toplayan Öğretmen

Tarkan'ın Bile İlgisini Çekti! Öğrencileriyle Ürettiği Müzik İçerikleriyle Beğenileri Toplayan Öğretmen

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 18:42

Sosyal medyada müzik odaklı bir çok içerik üreticisi var. Bunlardan birisi de öğrencileriyle çektiği müzik içerikleriyle öne çıkan Hakan Çakır adlı kullanıcı. Küçük yaştaki öğrencilerine verdiği müzik eğitimini ve onlarla birlikte enstrüman çaldığı anları samimi videolarla paylaşan Çakır, kısa sürede geniş bir kitlenin beğenisini kazandı. 'Ağaç yaşken eğilir' felsefesinden hareketle çocukların sanatsal gelişimine rehberlik eden Çakır, hem eğitim sürecindeki başarılarıyla hem de öğrencileriyle yakaladığı uyumla izleyenlerin kalbine dokunmayı başarıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik tutkusunu küçük yaşta aşılayan Hakan Çakır, çok yönlü eğitimiyle öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Müzik tutkusunu küçük yaşta aşılayan Hakan Çakır, çok yönlü eğitimiyle öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Öğrencileriyle çektiği videolarla sosyal medyada büyük ilgi gören Hakan Çakır, bu içeriklerde sadece bir eğitmen olarak değil, derin müzik bilgisiyle de ön plana çıkıyor. Küçük yaştaki öğrencilerine doğru ses tekniklerini ve vokal kontrolünü öğretirken, onlara farklı enstrümanlarla profesyonelce eşlik ediyor. Türkçeden yabancı şarkılara kadar geniş bir repertuvarda vokal koçluğu yapan Çakır, her öğrencisinin içindeki cevheri açığa çıkararak kendi yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik ediyor.

Hakan Çakır’ın en çok izlenen videolarından birinde de görülen o samimi ve dostane yaklaşımı, küçük yaştaki sanatçı adayları için bu eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu kanıtlıyor.

Hakan Çakır’ın azmi ve emeği, sonunda en büyük hayallerinden birine kapı araladı.

Hakan Çakır’ın azmi ve emeği, sonunda en büyük hayallerinden birine kapı araladı.

Daha önceki paylaşımlarında öğrencileriyle Tarkan şarkılarını çalışırken bu videoların bir gün Megastar’a ulaşmasını dilediğini belirten Çakır'ın bu isteği gerçek oldu. Tarkan, Hakan Bey ve öğrencilerinin performansını fark ederek bu özel anları kendi hikayesinde paylaştı. Bu anlamlı destekle hayaline kavuşan Hakan Bey, şimdi öğrencileriyle birlikte çok daha büyük projelere ve başarılara imza atmayı hedefliyor.

Tarkan'ın da paylaştığı o video;

Hakan Çakır ayrıca heyecanını hikayelerinde böyle dile getirdi.

Hakan Çakır ayrıca heyecanını hikayelerinde böyle dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın