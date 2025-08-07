onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ümit Aktan Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Ümit Aktan Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 10:22

Türk spor basınının unutulmaz seslerinden spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti. Galatasaray tarafından yapılan paylaşımda 'Kulübümüzün üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.' ifadeleri yer aldı. Acı haber, spor camiasında derin üzüntü yaratırken, duayen spiker Ümit Aktan'ın kim olduğu ve spor kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan hangi takımda forma giydi? Ümit Aktan neden öldü? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ümit Aktan Kimdir?

Ümit Aktan Kimdir?

Ümit Aktan, 1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Ümit Yusuf Aktan olan ailesinin tek çocuğuydu. 

Futbol camiasına henüz lise yıllarında adım atan Ümit Aktan, Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Daha sonra Galatasaray'ın altyapısında forma giydi. Ancak kariyeri TRT'de spor spikerliği yaptığı dönemde parladı. 

Ümit Aktan Kaç Yaşında?

Ünlü spor spikeri, gazete yazarı ve spor yorumcusu Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 yılında dünyaya geldi. Aktan, 2025 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybetti. 

Ümit Aktan Aslen Nereli?

Aktan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi.

Ümit Aktan Evli mi? Ümit Aktan'ın Eşi Kimdir?

Ümit Aktan Evli mi? Ümit Aktan'ın Eşi Kimdir?

Ümit Aktan ile oyuncu Selin Dilmen, Kasım 1991 yılında dünyaevine girdiler. 1995 yılında Dilara adında bir kızları olan çift 1999 yılında ise boşandı. 

Ümit Aktan, 2007 yılında ise Sema Küçükşahin dünyaevine girdi.

Ümit Aktan'ın Spor Kariyeri

Ümit Aktan'ın Spor Kariyeri

Ümit Aktan, futbol kariyerine lise yıllarında Galatasaray'ın altyapısında başladı. Ancak geçirdiği sakatlık sonucunda futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan talihsizlik, Aktan'ı spor camiasından ise uzaklaştıramadı. 

1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Ümit Aktan, milyonların gönlüne taht kurdu. Sesiyle ekranlara damga vuran Aktan, uzun yıllar Türk spor basınının sevilen isimleri arasında yerini aldı. 

Aktan, Galatasaray'ın Old Trafford'da 1993 yılında Manchester United maçında attığı gol sırasında 'Schmeichel değil, bütün maykıllar gelse; o golü oradan alamazdı' sözüyle hafızalara kazındı. 

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye olan Aktan, ilerleyen yıllarda Son Havadis gazetesinde yazılar kaleme almaya başladı. TGRT'nin kuruluş sürecinde de adından söz ettiren Aktaş, burada maç yayınları anlattı, spor ve yarışma programları sundu. Daha sonra Kanal 6'da 'Haydi Maça' programı ile ekran önünde yer aldı. Programı 2009 yılına kadar ise Kalan A'da sürdürdü. 

2007 ila 2014 yıllarında TGRT Haber'de Futbol Gecesi programında yorumcu olarak yer aldı. Ayrıca, A Spor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlattı. Kariyer hayatı boyunca ise Tercüman, Türkiye ve Yeni Şafak gibi gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

Ümit Aktan Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Ümit Aktan Öldü mü? Hastalığı Neydi?

7 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybeden Ümit Aktan'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak duayen spikerin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü biliyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın