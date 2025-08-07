Ümit Aktan Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Ümit Aktan, futbol kariyerine lise yıllarında Galatasaray'ın altyapısında başladı. Ancak geçirdiği sakatlık sonucunda futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan talihsizlik, Aktan'ı spor camiasından ise uzaklaştıramadı.

1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Ümit Aktan, milyonların gönlüne taht kurdu. Sesiyle ekranlara damga vuran Aktan, uzun yıllar Türk spor basınının sevilen isimleri arasında yerini aldı.

Aktan, Galatasaray'ın Old Trafford'da 1993 yılında Manchester United maçında attığı gol sırasında 'Schmeichel değil, bütün maykıllar gelse; o golü oradan alamazdı' sözüyle hafızalara kazındı.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye olan Aktan, ilerleyen yıllarda Son Havadis gazetesinde yazılar kaleme almaya başladı. TGRT'nin kuruluş sürecinde de adından söz ettiren Aktaş, burada maç yayınları anlattı, spor ve yarışma programları sundu. Daha sonra Kanal 6'da 'Haydi Maça' programı ile ekran önünde yer aldı. Programı 2009 yılına kadar ise Kalan A'da sürdürdü.

2007 ila 2014 yıllarında TGRT Haber'de Futbol Gecesi programında yorumcu olarak yer aldı. Ayrıca, A Spor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlattı. Kariyer hayatı boyunca ise Tercüman, Türkiye ve Yeni Şafak gibi gazetelerde spor yazarlığı yaptı.