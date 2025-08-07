Yeni 10 Numara ABD’den: Daha Önce İsmi Galatasaray ile de Anılan Evander Fenerbahçe’nin Hedefinde
Dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında deplasmanda Feyenoord’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye yaklaştığı iddia edilirken, ABD’de Cincinnati takımında forma giyen Evander’i de gündemine aldığı ortaya çıktı. Evander’in ismi geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile de anılmıştı.
Fenerbahçe’nin dün akşam oynanan Feyenoord maçında özellikle hücuma top taşımakta zorlandığı ve rakip ceza sahası önünde yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığı ortaya çıkmıştı.
