Yeni 10 Numara ABD’den: Daha Önce İsmi Galatasaray ile de Anılan Evander Fenerbahçe’nin Hedefinde

Talisca’nın yokluğu Szymanski’nin formsuzluğu ile birleşince Fenerbahçe için yeni 10 numara iddiası geldi. Nefes Gazetesi’nin Foot Mercato’dan aktardığına göre Sarı-lacivetli ekip, MLS ekiplerinden Cincinnati forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander’in peşinde.

Evander’in ismi Midtjylland forması giyerken Galatasaray ile anılmış ancak transfer o zaman gerçekleşmemişti.

Bu sezon Cincinnati ile çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yapan Evander, MLS’in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.