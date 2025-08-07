onedio
Yeni 10 Numara ABD’den: Daha Önce İsmi Galatasaray ile de Anılan Evander Fenerbahçe’nin Hedefinde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 17:12

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında deplasmanda Feyenoord’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye yaklaştığı iddia edilirken, ABD’de Cincinnati takımında forma giyen Evander’i de gündemine aldığı ortaya çıktı. Evander’in ismi geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile de anılmıştı.

Fenerbahçe’nin dün akşam oynanan Feyenoord maçında özellikle hücuma top taşımakta zorlandığı ve rakip ceza sahası önünde yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Talisca’nın yokluğu Szymanski’nin formsuzluğu ile birleşince Fenerbahçe için yeni 10 numara iddiası geldi. Nefes Gazetesi’nin Foot Mercato’dan aktardığına göre Sarı-lacivetli ekip, MLS ekiplerinden Cincinnati forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander’in peşinde.

Evander’in ismi Midtjylland forması giyerken Galatasaray ile anılmış ancak transfer o zaman gerçekleşmemişti.

Bu sezon Cincinnati ile çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yapan Evander, MLS’in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.

