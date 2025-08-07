İrlanda Beşiktaş Maçını Takip Etmek İsteyen TRT Ekibinin Başvurusunu Reddetti
Avrupa ligi ön elemelerinde Ukrayna ekibi Shaktar'a elenen Beşiktaş UEFA Konferans Ligi için şansını İrlanda ekibi St Patrick's karşısında deneyecek. Maçın yayıncısı Ssport olarak açıklansa da TRT Spor da maçı yerinde takip etmek istedi. Ancak Levent Özçelik'in aktardığına göre TRT ekibinin vize başvurusu reddedildi.
Kara Kartallar Konferans Ligi elemeleri için bu akşam İrlanda'da sahne alacak.
TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Levent Özçelik maç öncesi yayınında şu ifadeleri kullandı.
