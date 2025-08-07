onedio
İrlanda Beşiktaş Maçını Takip Etmek İsteyen TRT Ekibinin Başvurusunu Reddetti

İrlanda Beşiktaş Maçını Takip Etmek İsteyen TRT Ekibinin Başvurusunu Reddetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 16:05

Avrupa ligi ön elemelerinde Ukrayna ekibi Shaktar'a elenen Beşiktaş UEFA Konferans Ligi için şansını İrlanda ekibi St Patrick's karşısında deneyecek. Maçın yayıncısı Ssport olarak açıklansa da TRT Spor da maçı yerinde takip etmek istedi. Ancak Levent Özçelik'in aktardığına göre TRT ekibinin vize başvurusu reddedildi.

Kara Kartallar Konferans Ligi elemeleri için bu akşam İrlanda'da sahne alacak.

Kara Kartallar Konferans Ligi elemeleri için bu akşam İrlanda'da sahne alacak.

İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçını takip etmek isteyen TRT Spor ekibi ise vize reddi şokuyla karşılaştı.

TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Levent Özçelik maç öncesi yayınında şu ifadeleri kullandı.

TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Levent Özçelik maç öncesi yayınında şu ifadeleri kullandı.

“Rakip belli olduktan sonra İrlanda’ya muhabir gönderme konusunda taleplerimiz oldu. Ama Ada’ya vize alma konusunda bir sıkıntı var. O nedenle, oraya muhabir gönderemedik. Oradaki sıcak gelişmeleri tam olarak alamıyoruz ama basın toplantısını Anadolu Ajansı veya Beşiktaş Youtube kanalı üzerinden yayınlayacağız.” 

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
