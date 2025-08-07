ABD'li İş İnsanı Güney Afrika'da Katıldığı Av Turunda Bufalo Tarafından Öldürüldü
52 yaşındaki Texaslı iş insanı Asher Watkins geçtiğimiz pazar günü Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde katıldığı lüks safari turunda 1.3 tonluk bir Afrika mandasını kovalarken hayvanın saldırısı sonucu öldüğü duyuruldu. 10 bin dolarlık lüks gezide saldırgan hayvanın yara almadığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geziyi düzenleyen CV Safaris isimli firma Güney Afrika'nın yasalarına aykırı bir durum olmadığını belirterek bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyası avladığı hayvanlarla verdiği pozlarla doluydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın