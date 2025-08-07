ABD'li İş İnsanı Güney Afrika'da Katıldığı Av Turunda Bufalo Tarafından Öldürüldü

Watkins ve eski eşinin 2013'te ayrılıklarının ardından hala yakın oldukları ve kızlarının velayetini paylaştıkları bildiriliyor.Watkins Ranch Group adlı şirketi, Teksas, Colorado, Oklahoma ve Arkansas'ta milyonlarca dolarlık lüks çiftlikler, çitlikler ve araziler satıyordu.Watkins'in arkadaşı Daily Mail'in haberine göre, 'Kızı Savannah ile boş zamanlarını geçiriyor ve hayatını onunla paylaşıyordu. Hiç kimse kızını ondan daha çok sevemezdi. Hem en iyi arkadaşı hem de babası olan Asher'ı kaybetmek onu çok üzecek.' dedi.Watkins'in annesi Gwen, kardeşi Amon ve amcası Tony'den oluşan aile haberi aldıklarında lüks safari otelindeydi.The Mail'in haberine göre, kızının haberin ardından 'perişan' olduğu belirtildi.

Milyonluk avcı, çocukluğunda ailesinin av ve sığır çiftliğinde çalışarak 'başarılı bir çiftlik sahibi olmanın ve işletmeciliğin kurallarını' öğrendi ve arazi yatırımlarına ilgi duymaya başladı. Şirket biyografisine göre, ticari gayrimenkul satışlarında çalışmadan önce petrol ve gaz sektöründe de faaliyette bulundu.