ABD'li İş İnsanı Güney Afrika'da Katıldığı Av Turunda Bufalo Tarafından Öldürüldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 14:17

52 yaşındaki Texaslı iş insanı Asher Watkins geçtiğimiz pazar günü Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde katıldığı lüks safari turunda 1.3 tonluk bir Afrika mandasını kovalarken hayvanın saldırısı sonucu öldüğü duyuruldu. 10 bin dolarlık lüks gezide saldırgan hayvanın yara almadığı belirtildi.

Geziyi düzenleyen CV Safaris isimli firma Güney Afrika'nın yasalarına aykırı bir durum olmadığını belirterek bir açıklamada bulundu.

'ABD'li müşterimiz ve arkadaşımız Asher Watkins'in trajik ölümünü derin bir üzüntü ve büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz.Pazar günü, Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde bizimle bir av safarisi sırasında, Asher, yaralanmamış bir bufalo tarafından ani ve sebepsiz yere yapılan bir saldırıda ölümcül şekilde yaralandı. Profesyonel avcılarımızdan biri ve iz sürücülerimizden biriyle birlikte bufaloyu takip ediyordu.'Bu trajik kayıbın acısını atlatmaya çalışan, bizimle birlikte olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan aile üyelerine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.'

Sosyal medyası avladığı hayvanlarla verdiği pozlarla doluydu.

Watkins ve eski eşinin 2013'te ayrılıklarının ardından hala yakın oldukları ve kızlarının velayetini paylaştıkları bildiriliyor.Watkins Ranch Group adlı şirketi, Teksas, Colorado, Oklahoma ve Arkansas'ta milyonlarca dolarlık lüks çiftlikler, çitlikler ve araziler satıyordu.Watkins'in arkadaşı Daily Mail'in haberine göre, 'Kızı Savannah ile boş zamanlarını geçiriyor ve hayatını onunla paylaşıyordu. Hiç kimse kızını ondan daha çok sevemezdi. Hem en iyi arkadaşı hem de babası olan Asher'ı kaybetmek onu çok üzecek.' dedi.Watkins'in annesi Gwen, kardeşi Amon ve amcası Tony'den oluşan aile haberi aldıklarında lüks safari otelindeydi.The Mail'in haberine göre, kızının haberin ardından 'perişan' olduğu belirtildi.

Milyonluk avcı, çocukluğunda ailesinin av ve sığır çiftliğinde çalışarak 'başarılı bir çiftlik sahibi olmanın ve işletmeciliğin kurallarını' öğrendi ve arazi yatırımlarına ilgi duymaya başladı. Şirket biyografisine göre, ticari gayrimenkul satışlarında çalışmadan önce petrol ve gaz sektöründe de faaliyette bulundu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
