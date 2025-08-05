Canlı Yayında Yaşandı: Sırp Bakan Darko Glisic’in Zor Anları
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında zor anlar yaşandı. Yayın kısa sürede kesilirken, Bakan Glisic'in beyin kanaması geçirdiği ve bilinci kapalı olarak geldiği hastanede durumunun ağır olduğu açıklandı.
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Sırp Bakan Glisic’in canlı yayındaki zor anları. 👇
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Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, bakan arkadaşının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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