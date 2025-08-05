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Canlı Yayında Yaşandı: Sırp Bakan Darko Glisic’in Zor Anları

Canlı Yayında Yaşandı: Sırp Bakan Darko Glisic’in Zor Anları

Sırbistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 17:32

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında zor anlar yaşandı. Yayın kısa sürede kesilirken, Bakan Glisic'in beyin kanaması geçirdiği ve bilinci kapalı olarak geldiği hastanede durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Sırp Bakan Glisic’in canlı yayındaki zor anları. 👇

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, bakan arkadaşının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, bakan arkadaşının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

'Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok.' ifadelerine yer verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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