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"ÖSYM Sisteminde Sınav Puanları Değiştirildi" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

"ÖSYM Sisteminde Sınav Puanları Değiştirildi" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

ÖSYM
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 17:15

Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin gündemindeki sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında tutuklanan bir çete üyesinin iddianamede yer alan “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadelerini paylaşmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı ve ÖSYM’nin sistemine dışarıdan müdahale edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını açıkladı.

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YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’de dün akşam gazeteci Murat Ağırel, Ankara’da yürütülen sahtecilik operasyonun detaylarını anlatmıştı.

YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’de dün akşam gazeteci Murat Ağırel, Ankara’da yürütülen sahtecilik operasyonun detaylarını anlatmıştı.

Ağırel, savcılığın hazırladığı iddianamede, çete üyesi bir kişinin ÖSYM’nin sistemine müdahale ettiklerini itiraf ettiğinin bilgisinin yer aldığını belirmişti. Şüpheli kişi ifadesinde, “Ben ÖSYM’nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri çete lideri Ziya Kadiroğlu ve bilişim sorumlusu Gökay Celal gülen isimli şahılar yapmaktadır” demiş.

Murat Ağırel’in paylaştığı iddianameden ilgili kesit.👇

Murat Ağırel’in paylaştığı iddianameden ilgili kesit.👇

DMM ise Murat Ağırel’in iddiasını “teknik olarak mümkün değil” diyerek yalanladı.

DMM ise Murat Ağırel’in iddiasını “teknik olarak mümkün değil” diyerek yalanladı.

DMM, ÖSYM sistemlerinde yapılan her değişikliğin kayıt altına alındığını ve sürekli kontrol edildiğini açıkladı ve “Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

DMM’nin açıklaması 👇

DMM’nin açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cübbeli Palpatine Hoca

Üç lafından beşinin yalan, geri kalanların da şaibeli olduğu tiplerin kurduğu bu merkeze kim inanır? Kadir'i çağırın banaaa.

Roomeo

İlk iş şu DMM ile Anadolu Ajansını kapatmak olmalı ha bide cakma Diyaneti

maestro__

Yıllardır çalınmayan bir tek şey söyleyin bana!

Metin

tayyibin hakkı 😀