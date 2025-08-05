"ÖSYM Sisteminde Sınav Puanları Değiştirildi" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi
Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin gündemindeki sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında tutuklanan bir çete üyesinin iddianamede yer alan “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadelerini paylaşmıştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı ve ÖSYM’nin sistemine dışarıdan müdahale edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını açıkladı.
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YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’de dün akşam gazeteci Murat Ağırel, Ankara’da yürütülen sahtecilik operasyonun detaylarını anlatmıştı.
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Murat Ağırel’in paylaştığı iddianameden ilgili kesit.👇
DMM ise Murat Ağırel’in iddiasını “teknik olarak mümkün değil” diyerek yalanladı.
DMM’nin açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Üç lafından beşinin yalan, geri kalanların da şaibeli olduğu tiplerin kurduğu bu merkeze kim inanır? Kadir'i çağırın banaaa.
İlk iş şu DMM ile Anadolu Ajansını kapatmak olmalı ha bide cakma Diyaneti
Yıllardır çalınmayan bir tek şey söyleyin bana!
tayyibin hakkı 😀