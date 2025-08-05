"ÖSYM Sisteminde Sınav Puanları Değiştirildi" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

DMM, ÖSYM sistemlerinde yapılan her değişikliğin kayıt altına alındığını ve sürekli kontrol edildiğini açıkladı ve “Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.