Onlar TV’de Açıklandı: Ortaokul Mezunu Torbacı Sahte E-İmza ile Narkotik Başkomiseri Kimliğini Almış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında çok konuşulacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, çetenin önemli elamanlarından biri olan ve uyuşturucu satıcılığı nedeniyle aranması bulunan Mıhyeddin Yakışır isimli kişi, sahte e-imza ile Narkotik şubede görevli başkomiserin sahte kimliğini ele geçirmiş.
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Türkiye’nin gündeminde sahte diploma ve sahte e-imza ile yapılan sahtecelik var.
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Çete üyesi ortaokul mezunu Mıhyeddin Yakışır isimli kişi önce lise diploması almış sonrasında Narkotik Başkomiserinin sahte kimliğini çıkarmış.
Onlar TV’de Mıhyeddin Yakışır iddiası 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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