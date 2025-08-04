onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Onlar TV’de Açıklandı: Ortaokul Mezunu Torbacı Sahte E-İmza ile Narkotik Başkomiseri Kimliğini Almış

Onlar TV’de Açıklandı: Ortaokul Mezunu Torbacı Sahte E-İmza ile Narkotik Başkomiseri Kimliğini Almış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 23:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında çok konuşulacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, çetenin önemli elamanlarından biri olan ve uyuşturucu satıcılığı nedeniyle aranması bulunan Mıhyeddin Yakışır isimli kişi, sahte e-imza ile Narkotik şubede görevli başkomiserin sahte kimliğini ele geçirmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin gündeminde sahte diploma ve sahte e-imza ile yapılan sahtecelik var.

Türkiye’nin gündeminde sahte diploma ve sahte e-imza ile yapılan sahtecelik var.

Organize suç çetesinin üyelerinin, kamu kuruluşlarındaki önemli bürokratların sahte e-imzasını ele geçirerek para karşılığında sahte üniversite diploması, sürücü belgesi, lise diploması verdiği ve birçok sahte kimlik ürettiği tespit edilmişti.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya olayla ilgili 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Çete üyesi ortaokul mezunu Mıhyeddin Yakışır isimli kişi önce lise diploması almış sonrasında Narkotik Başkomiserinin sahte kimliğini çıkarmış.

Çete üyesi ortaokul mezunu Mıhyeddin Yakışır isimli kişi önce lise diploması almış sonrasında Narkotik Başkomiserinin sahte kimliğini çıkarmış.

YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV isimli programda gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan iddianamenin detaylarını anlattı.

Tutuklanan çete üyesi Mıhyeddin Yakışır “torbacılıktan” aranması olmasına rağmen ele geçirilen sahte e-imzalarla işlem yapılarak Narkotik Başkomiseri kimliğine sahip olmuş.

Ayrıca II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na sahte mezuniyet belgesi satan kişinin de Mıhyeddin Yakışır olduğu ortaya çıktı.

Onlar TV’de Mıhyeddin Yakışır iddiası 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın