Onlar TV’de Açıklandı: Ortaokul Mezunu Torbacı Sahte E-İmza ile Narkotik Başkomiseri Kimliğini Almış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında çok konuşulacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

YouTube üzerinden yayın yapan Onlar TV’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, çetenin önemli elamanlarından biri olan ve uyuşturucu satıcılığı nedeniyle aranması bulunan Mıhyeddin Yakışır isimli kişi, sahte e-imza ile Narkotik şubede görevli başkomiserin sahte kimliğini ele geçirmiş.