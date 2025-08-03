Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’nun Mezuniyet Belgesi İptal Edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yüzlerce kişinin sahte üniversite diploması aldığı ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı tespit edilmişti.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesinin üniversite tarafından iptal edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye bazı kişilerin YÖK ve E-Devlet kayıtları ile oynayarak sahte üniversite diploması almasını konuşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesini iptal etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın