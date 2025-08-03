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Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’nun Mezuniyet Belgesi İptal Edildi

Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’nun Mezuniyet Belgesi İptal Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 16:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yüzlerce kişinin sahte üniversite diploması aldığı ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı tespit edilmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesinin üniversite tarafından iptal edildiğini açıkladı.

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Türkiye bazı kişilerin YÖK ve E-Devlet kayıtları ile oynayarak sahte üniversite diploması almasını konuşuyor.

Türkiye bazı kişilerin YÖK ve E-Devlet kayıtları ile oynayarak sahte üniversite diploması almasını konuşuyor.

Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında sahte mezuniyet belgesi, kimlik, e-imza üreten dolandırıcılar yakalanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılar, yaklaşık 400 kişinin usülsüz şekilde üniversite diploması aldığını ortaya çıkarmıştı.

Osmanlı Devleti Padişahı II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da ismi sahte üniversite mezuniyeti ile geçiyordu.

Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı ortaya çıkmıştı.

Üniversite, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesini iptal etti.

Üniversite, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesini iptal etti.
twitter.com

Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan Gazeteci Emrullah Erdinç, 'Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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