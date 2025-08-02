Sahte Mezunlar Listesi: Sahte E-İmza Soruşturmasında İsimler Deşifre Oldu

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheliler ve eylemleri şöyle sıralandı:

Kaynak

Abdullah Volkan Uçak: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarından sahte mezuniyet kaydı oluşturdu. YÖK kayıtlarında adı yok.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu: Sahte mezuniyet kaydı

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu gibi gösterildi. Gerçekte kayıt yok.

Adnan Taşdemir: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü için sahte mezuniyet işlemi yaptı. Mezuniyet kaydı bulunmamasına rağmen sahte e-imza kullandığı tespit edildi.

Ahmet Dalan: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza kullanımı

Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olarak kaydedildi. Mezuniyet sorgusu kendi adına yapılmasa da işlemde sahte e-imzalar kullanıldı.

Ahmet Ruşen Uçar: Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencisi iken AGNO’su 1.29’dan 3.29’a sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.

Ali Öpöz: Sahte e-imza ödemesi

Ali Yıldırım: Sahte kimlik ve e-imza üretimi

Aytül Çiçekli Dursun: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden sahte mezun edildi. YÖK kayıtlarında adı yer almıyor.

Ayhan Ateş: Sahte mezuniyet kaydı

Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu olan şüpheli, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi kaydedildi.

Buruç Özbey: Not yükseltme, sahte e-imza

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına düzenlenen sahte e-imza ile, kayıtlı öğrenci iken AGNO’su 0.64’ten 2.55’e çıkarıldı.

Bülent Ural: Sahte mezuniyet kaydı

YÖK kayıtlarında yer almamasına rağmen mezun gibi gösterildi.

Cemal Aygün: Not yükseltme

Gazi Üniversitesi sisteminde sahte e-imza kullanılarak not yükseltme işlemi yapıldı.

Cemil Demirkol: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu gibi gösterildi.

Doğan Kadir Saygın: Sahte e-imza üretimi, ödeme

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı adına çıkarılan sahte e-imza için EFT yaptı.

Doğukan Fırat Özyürek: Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde AGNO’su 0.83’ten 3.01’e sahte e-imzayla yükseltildi.

Duran Ali Saral: Sahte e-imza üretimi

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer adına sahte e-imza üretildi.

Emre Baytekin: Öğrenci statüsü değişikliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde pasif öğrenci statüsü aktif hale getirildi.

Emre Gökdemir: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

Enes Talip Canatar: Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde AGNO’su 1.46’dan 3.12’ye sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.

Enver Yılmaz: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programından mezun gibi gösterildi.

Erdal Şimşek: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programından sahte mezun gösterildi.

Esra Özdemir: Sahte mezuniyet kaydı

Herhangi bir öğrenci kaydı bulunmamasına rağmen mezun gibi gösterildi.

Eyüp Yirmili: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında sahte mezuniyet işlemi yapıldı.

Fatih Erdem: Sahte öğrenci belgesi

Ferhat Demir: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Elektrik ön lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.

Ferhat Ornovak: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Kimya lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Ferhat Uzun: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Gökay Celal Gülen: Sahte mezuniyet, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sistemlerinde sahte mezuniyet kaydı oluşturdu.

Gökçe Güler: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Güler Kahraman Büyükkeleş: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Gülsüm Şahin: Not değişikliği

Gülseren Şahin: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İşletme lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.

İbrahim Bolat: Sahte e-imza üretimi ve sistem erişimi

Şüpheliye ait internet aboneliği üzerinden Ege Üniversitesi sistemlerine hukuka aykırı erişim sağlandı.

İsa Can Erdem: Sahte e-imzayla sistem erişimi

Çok sayıda kamu görevlisi adına sahte e-imzayla sisteme giriş yaptı. Bu girişlerle Mehmet Üveyik, Serdan Akıncıoğlu ve Gökay Celal Gülen’in mezuniyet işlemleri yasa dışı şekilde gerçekleştirildi.

İsmail Örs: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Kadir Şahin: Öğrenci statüsü değişikliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında pasif öğrenci kaydı aktif hale getirildi.

Kadriye Kurtoğlu: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Baykara: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Çiftçi: Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken AGNO’su 1.74’ten 2.92’ye sahte e-imzayla yükseltildi.

Mehmet Emin Gökçe: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi mezunu gibi gösterildi. Mezuniyet kaydı sahte.

Mehmet Halil Ekici: Sahte belge kullanımı

Doçentlik başvurusu için sahte diploma düzenlendi.

Mehmet Karakuş: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Tahir Gülmez: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Üveyik: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Meryem Uçar: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Acil Yardım Teknikerliği mezunu gibi sisteme işlendi.

Muhammet Kaya: Sahte mezuniyet kaydı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gibi gösterildi. Gerçekte mezuniyeti bulunmuyor.

Münir Gözübenli: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuymuş gibi gösterildi.

Mustafa Sarı: Not değişikliği

Nazım Deniz Bozdere: Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Nizam Perk: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Nursel Tanju: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Nuray Emine Gaye Tuğuz: Sahte e-imza

Oğuzhan Ercan: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi İktisat bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Orhan Akbaş: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Osman Kürşad Mert: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezuniyet kaydı yasa dışı şekilde oluşturuldu.

Osman Ulunç: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Ömer Yalım: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

Özge Baydemir: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Serdan Akıncıoğlu: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezuniyet kaydı yasa dışı olarak oluşturuldu.

Süreyya Yıldız: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Şule Akkan Arıcan: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ön lisans programından yasa dışı mezuniyet işlemi yapıldı.

Tayfun Eraslan: Sahte e-imza kullanımı

Tuğba İrkin: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Mersin Üniversitesi Fizyoterapi bölümü için sahte diploma kaydı yapıldı.

Tuncay Doğan: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği sahte mezunu. Metin Saygılı adına sahte e-imzayla işlem yapıldı.

Tuncay Yıldırım: Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği sahte mezunu olarak sisteme kaydedildi.

Yaren Özkarakaş: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Yelda Boğa: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet işlemi yapıldı.

Yunus Bektaş: Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı adına sahte mezuniyet işlemi gerçekleştirildi.

Yusuf Algan Çelik: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Zeynep Gülten: Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken not ortalaması 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.

Zeynep Karacan: Sahte mezuniyet kaydı, not değişikliği

Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunuymuş gibi gösterildi. Not ortalaması yasa dışı şekilde değiştirildi.

Ziya Öçalır: Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programı için sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.