Sahte Mezunlar Listesi: Sahte E-İmza Soruşturmasında İsimler Deşifre Oldu

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheliler ve eylemleri şöyle sıralandı:
Kaynak
- Abdullah Volkan Uçak: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza
Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarından sahte mezuniyet kaydı oluşturdu. YÖK kayıtlarında adı yok.
- Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu: Sahte mezuniyet kaydı
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu gibi gösterildi. Gerçekte kayıt yok.
- Adnan Taşdemir: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza
Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü için sahte mezuniyet işlemi yaptı. Mezuniyet kaydı bulunmamasına rağmen sahte e-imza kullandığı tespit edildi.
- Ahmet Dalan: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza kullanımı
Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olarak kaydedildi. Mezuniyet sorgusu kendi adına yapılmasa da işlemde sahte e-imzalar kullanıldı.
- Ahmet Ruşen Uçar: Not yükseltme
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencisi iken AGNO’su 1.29’dan 3.29’a sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.
Ali Öpöz: Sahte e-imza ödemesi
Ali Yıldırım: Sahte kimlik ve e-imza üretimi
Aytül Çiçekli Dursun: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden sahte mezun edildi. YÖK kayıtlarında adı yer almıyor.
- Ayhan Ateş: Sahte mezuniyet kaydı
Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu olan şüpheli, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi kaydedildi.
- Buruç Özbey: Not yükseltme, sahte e-imza
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına düzenlenen sahte e-imza ile, kayıtlı öğrenci iken AGNO’su 0.64’ten 2.55’e çıkarıldı.
- Bülent Ural: Sahte mezuniyet kaydı
YÖK kayıtlarında yer almamasına rağmen mezun gibi gösterildi.
- Cemal Aygün: Not yükseltme
Gazi Üniversitesi sisteminde sahte e-imza kullanılarak not yükseltme işlemi yapıldı.
- Cemil Demirkol: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu gibi gösterildi.
- Doğan Kadir Saygın: Sahte e-imza üretimi, ödeme
İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı adına çıkarılan sahte e-imza için EFT yaptı.
- Doğukan Fırat Özyürek: Not yükseltme
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde AGNO’su 0.83’ten 3.01’e sahte e-imzayla yükseltildi.
- Duran Ali Saral: Sahte e-imza üretimi
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer adına sahte e-imza üretildi.
- Emre Baytekin: Öğrenci statüsü değişikliği
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde pasif öğrenci statüsü aktif hale getirildi.
- Emre Gökdemir: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.
- Enes Talip Canatar: Not yükseltme
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde AGNO’su 1.46’dan 3.12’ye sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.
- Enver Yılmaz: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programından mezun gibi gösterildi.
- Erdal Şimşek: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programından sahte mezun gösterildi.
- Esra Özdemir: Sahte mezuniyet kaydı
Herhangi bir öğrenci kaydı bulunmamasına rağmen mezun gibi gösterildi.
- Eyüp Yirmili: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında sahte mezuniyet işlemi yapıldı.
Ege Üniversitesi Elektrik ön lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.
- Ferhat Ornovak: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Kimya lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Ferhat Uzun: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Gökay Celal Gülen: Sahte mezuniyet, sahte e-imza
Atatürk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sistemlerinde sahte mezuniyet kaydı oluşturdu.
- Gökçe Güler: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Güler Kahraman Büyükkeleş: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
Ege Üniversitesi İşletme lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.
- İbrahim Bolat: Sahte e-imza üretimi ve sistem erişimi
Şüpheliye ait internet aboneliği üzerinden Ege Üniversitesi sistemlerine hukuka aykırı erişim sağlandı.
- İsa Can Erdem: Sahte e-imzayla sistem erişimi
Çok sayıda kamu görevlisi adına sahte e-imzayla sisteme giriş yaptı. Bu girişlerle Mehmet Üveyik, Serdan Akıncıoğlu ve Gökay Celal Gülen’in mezuniyet işlemleri yasa dışı şekilde gerçekleştirildi.
- İsmail Örs: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Kadir Şahin: Öğrenci statüsü değişikliği
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında pasif öğrenci kaydı aktif hale getirildi.
- Kadriye Kurtoğlu: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Mehmet Baykara: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Mehmet Çiftçi: Not yükseltme
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken AGNO’su 1.74’ten 2.92’ye sahte e-imzayla yükseltildi.
- Mehmet Emin Gökçe: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi mezunu gibi gösterildi. Mezuniyet kaydı sahte.
- Mehmet Halil Ekici: Sahte belge kullanımı
Doçentlik başvurusu için sahte diploma düzenlendi.
- Mehmet Karakuş: Sahte mezuniyet kaydı
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Mehmet Tahir Gülmez: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Mehmet Üveyik: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İşletme bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Meryem Uçar: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Acil Yardım Teknikerliği mezunu gibi sisteme işlendi.
- Muhammet Kaya: Sahte mezuniyet kaydı
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gibi gösterildi. Gerçekte mezuniyeti bulunmuyor.
- Münir Gözübenli: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuymuş gibi gösterildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Nizam Perk: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Nursel Tanju: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
Mersin Üniversitesi İktisat bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Orhan Akbaş: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Osman Kürşad Mert: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezuniyet kaydı yasa dışı şekilde oluşturuldu.
- Osman Ulunç: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Ömer Yalım: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.
- Özge Baydemir: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
Serdan Akıncıoğlu: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezuniyet kaydı yasa dışı olarak oluşturuldu.
- Süreyya Yıldız: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Şule Akkan Arıcan: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ön lisans programından yasa dışı mezuniyet işlemi yapıldı.
Mersin Üniversitesi Fizyoterapi bölümü için sahte diploma kaydı yapıldı.
- Tuncay Doğan: Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği sahte mezunu. Metin Saygılı adına sahte e-imzayla işlem yapıldı.
- Tuncay Yıldırım: Sahte mezuniyet kaydı
Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği sahte mezunu olarak sisteme kaydedildi.
- Yaren Özkarakaş: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Yelda Boğa: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet işlemi yapıldı.
- Yunus Bektaş: Sahte mezuniyet kaydı
Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı adına sahte mezuniyet işlemi gerçekleştirildi.
- Yusuf Algan Çelik: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
- Zeynep Gülten: Not yükseltme
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken not ortalaması 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.
- Zeynep Karacan: Sahte mezuniyet kaydı, not değişikliği
Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunuymuş gibi gösterildi. Not ortalaması yasa dışı şekilde değiştirildi.
- Ziya Öçalır: Sahte mezuniyet kaydı
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programı için sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.
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