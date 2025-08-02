Yeni Siber Saldırı Ortaya Çıktı! Türkiye 3. Sırada: Oyunlar Üzerinden Tüm Bilgilerinizi Ele Geçiriyorlar

İsviçre merkezli siber güvenlik firması Acronis, oyunlar üzerinden gerçekleşen siber saldırıya karşı uyardı. İlk olarak Brezilya ve ABD’de gerçekleşen siber saldırı Ortadoğu ülkelerini hedef almaya başladı. Türkiye, oyunlar üzerinden gerçekleşen siber saldırıdan en çok etkilenen 3. Ülke oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerdeki 18-35 yaş arası kişiler dolandırıcıların hedefi oldu.