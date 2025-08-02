Yeni Siber Saldırı Ortaya Çıktı! Türkiye 3. Sırada: Oyunlar Üzerinden Tüm Bilgilerinizi Ele Geçiriyorlar
Oyunseverler dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefinde oyun oynayanlar var. Ortadoğu ülkelerini hedef alan bu siber saldırının hedefinde Türkiye var. Türkiye oyun üzerinden gerçekleşen siber saldırıdan en çok etkilenen 3. ülke konumunda. 18-35 yaş arası oyun meraklılarını hedef alan saldırdı Discord ve YouTube gibi platformlar üzerinden dağıtılan sahte sürümlerle gerçekleştiriliyor.
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Oyun meraklıları dikkat. Sadece birkaç saniye içerisinde tüm bilgileriniz dolandırıcıların eline geçebilir.
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Türkiye 3. sırada yer aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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