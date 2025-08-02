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Yeni Siber Saldırı Ortaya Çıktı! Türkiye 3. Sırada: Oyunlar Üzerinden Tüm Bilgilerinizi Ele Geçiriyorlar

Yeni Siber Saldırı Ortaya Çıktı! Türkiye 3. Sırada: Oyunlar Üzerinden Tüm Bilgilerinizi Ele Geçiriyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 09:30

Oyunseverler dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefinde oyun oynayanlar var. Ortadoğu ülkelerini hedef alan bu siber saldırının hedefinde Türkiye var. Türkiye oyun üzerinden gerçekleşen siber saldırıdan en çok etkilenen 3. ülke konumunda. 18-35 yaş arası oyun meraklılarını hedef alan saldırdı Discord ve YouTube gibi platformlar üzerinden dağıtılan sahte sürümlerle gerçekleştiriliyor.

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Oyun meraklıları dikkat. Sadece birkaç saniye içerisinde tüm bilgileriniz dolandırıcıların eline geçebilir.

Oyun meraklıları dikkat. Sadece birkaç saniye içerisinde tüm bilgileriniz dolandırıcıların eline geçebilir.

İsviçre merkezli siber güvenlik firması Acronis, oyunlar üzerinden gerçekleşen siber saldırıya karşı uyardı. İlk olarak Brezilya ve ABD’de gerçekleşen siber saldırı Ortadoğu ülkelerini hedef almaya başladı. Türkiye, oyunlar üzerinden gerçekleşen siber saldırıdan en çok etkilenen 3. Ülke oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerdeki 18-35 yaş arası kişiler dolandırıcıların hedefi oldu.

Türkiye 3. sırada yer aldı.

Türkiye 3. sırada yer aldı.

Sahte oyun yazılımlarıyla Discord ve YouTube gibi platformları kullananları hedef alan dolandırıcılar hazırladıkları sürümlerle kullanıcıların sistemine sızıyor. Bu sayede kripto cüzdan, kredi kartı gibi veriler ele geçirilmiş oluyor. 

Verilere göre sahta oyunla siber saldırıya uğrayanlar en fazla tespit edildiği ülke Brezilya. Brezilya’yı ABD takip ederken Türkiye yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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