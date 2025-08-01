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Çalıştığı Dönercide Öldürülen 12 Yaşındaki Eyüp Can Güner'in Babası İlk Kez Konuştu

Çalıştığı Dönercide Öldürülen 12 Yaşındaki Eyüp Can Güner'in Babası İlk Kez Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.08.2025 - 16:58

Mersin'de bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, ustabaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölü bulunmuştu.  Eyüp Can'ın gece saat 04.00 sularında ustabaşıyla “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle tartıştığı ve yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düştüğü ve sonradan vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulunduğu iddia edildi. Eyüp Can'ın babası İbrahim Can Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuştu.

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Eyüp Can'ın okul masrafları için çalıştığı baba şu sözleri söyledi.

Eyüp Can'ın okul masrafları için çalıştığı baba şu sözleri söyledi.

“Eyüp benim öz oğlum değil, ikinci eşimin çocuğuydu. 9 aylıktı ben annesiyle evlenince. O günden beri ben büyüttüm, ben baktım. Emekliyim ama yetmiyor. 16 bin lira maaşla ne yapabilirim? Hâlâ çalışıyorum. Oğlum da destek olmak istedi. Arkadaşım bir dönerci dükkanı açmıştı, ‘Abi bana bir çocuk lazım’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Nereden bilecektim ki böyle bir şey olacağını” dedi.

Baba Can, oğlunun vücudunda gördüğü kesiklere dikkat çekerek, olayın sıradan bir düşme vakası olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Baba Can, oğlunun vücudunda gördüğü kesiklere dikkat çekerek, olayın sıradan bir düşme vakası olmadığını düşündüklerini ifade etti.

“Savcı ‘Bıçaklanma değil’ diyor. Çocuğun vücudunda iki - üç yerde kesik izleri vardı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Ama bunlar bıçak izleri değil dediler. Kaçarken bir yere de sürtmüş, parçalanmış olabilir. Kaçarken veya düştüğü yerde bir şeyler varsa parçalamış olabilir. Normal düşmüşse sadece çocuğun boynu kırılmış. Başka hiçbir yerinde çizik, leke yoktu.”

Otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Can, “Adli tıptan gelecek sonuçları bekliyoruz. Burada bir ay, bir buçuk ay falan bulur diyorlar” dedi.

Haberin sahibi Nazlıer röportaja dair yürek burkan bir detay paylaştı.

Haberin sahibi Nazlıer röportaja dair yürek burkan bir detay paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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