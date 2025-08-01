Çalıştığı Dönercide Öldürülen 12 Yaşındaki Eyüp Can Güner'in Babası İlk Kez Konuştu
Mersin'de bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, ustabaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölü bulunmuştu. Eyüp Can'ın gece saat 04.00 sularında ustabaşıyla “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle tartıştığı ve yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düştüğü ve sonradan vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulunduğu iddia edildi. Eyüp Can'ın babası İbrahim Can Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuştu.
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Eyüp Can'ın okul masrafları için çalıştığı baba şu sözleri söyledi.
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Baba Can, oğlunun vücudunda gördüğü kesiklere dikkat çekerek, olayın sıradan bir düşme vakası olmadığını düşündüklerini ifade etti.
Haberin sahibi Nazlıer röportaja dair yürek burkan bir detay paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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