Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Sinem’in Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Duygulandırdı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, 'Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit' ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.