Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Sinem’in Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Duygulandırdı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan Sinem T. hayatını kaybederken, olaya müdahale etmeye çalışan 1 mahalle bekçisi de yaralandı. 1. kattaki eve balkondan girerek cinayeti işleyen zanlının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayeti önceden planladığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.
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Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.
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Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.
Paylaşımı görenleri duygulandırdı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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