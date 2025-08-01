onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Sinem’in Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Duygulandırdı

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Sinem’in Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Duygulandırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.08.2025 - 11:09

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan Sinem T. hayatını kaybederken, olaya müdahale etmeye çalışan 1 mahalle bekçisi de yaralandı. 1. kattaki eve balkondan girerek cinayeti işleyen zanlının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayeti önceden planladığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem T.'nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Ali Eren S.'nin 6 gün önce sosyal medya hesabından 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımı görenleri duygulandırdı!

Paylaşımı görenleri duygulandırdı!

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, 'Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit' ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
8
3
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın