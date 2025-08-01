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Genetik Olarak 31 Yaşında Olan Yenidoğan Bebek Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Genetik Olarak 31 Yaşında Olan Yenidoğan Bebek Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.08.2025 - 10:47

Embryo dondurma yöntemi tüp bebek tedavisiyle birleştiğinde mucize sonuçlar doğurabiliyor. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce ise biyolojik olarak 31 yaşında.

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Dünyanın en eski embryosu ünvanını taşıyan bebeğin hikayesi şöyle;

Dünyanın en eski embryosu ünvanını taşıyan bebeğin hikayesi şöyle;

Bebek, Thaddeus Daniel Pierce adıyla 26 Temmuz 2025'te Ohio'da doğdu. Embriyo, Lindsey ve Tim Pierce çifti tarafından evlat edinildi. Linda Archerd adlı bir kadının 1990'larda dondurduğu embriyolardan birinin kullanıldığı işlemde biyolojik yaşı 31 olan bebeğin bir de kız kardeşi var. Lina Archerd IVF tedavisi sırasında bu embriyoları oluşturmuş ve bir tanesiyle 30 yaşında bir kızı olmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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