Genetik Olarak 31 Yaşında Olan Yenidoğan Bebek Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
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Dünyanın en eski embryosu ünvanını taşıyan bebeğin hikayesi şöyle;
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Yorumlar ise şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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