Verdikleri Siparişlerin Sunumlarına Yaptıkları Benzetmelerle Güldüren Kişiler

Sosyal medyanın yaygınlaşması, yeme içme sektöründe rekabetin artması sunum çılgınlığına neden oldu. Hem dikkat çekmek hem de gizli reklam için mekanlar ilginç sunumlarla müşterilerini şaşırtabiliyor. Tabii bu sunumları çok abartılı bulup mizah çıkaranlar da var. Bakalım kim nasıl benzetmeler yapmış?