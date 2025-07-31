Verdikleri Siparişlerin Sunumlarına Yaptıkları Benzetmelerle Güldüren Kişiler
Sosyal medyanın yaygınlaşması, yeme içme sektöründe rekabetin artması sunum çılgınlığına neden oldu. Hem dikkat çekmek hem de gizli reklam için mekanlar ilginç sunumlarla müşterilerini şaşırtabiliyor. Tabii bu sunumları çok abartılı bulup mizah çıkaranlar da var. Bakalım kim nasıl benzetmeler yapmış?
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Örnekler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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