Teknik olarak silika jel paketleri bir nem çekici. Volkanik küllerden gelen bentonit kili ve kalsiyum klorür gibi kimyasallar da aynı amaçla benzer yerlerde kullanılıyor. Elektronik cihazlar iyi korunmuş görünse de nemden tam yalıtılmış değil. Havadaki su kasaların birleşim yerlerinden sızabiliyor, plastiğin içinden bile geçebiliyor. Nem gıda ambalajlarına da girip atıştırmalığın çıtırlığını bozuyor ve küf oluşumunu hızlandırıyor.

Silika jel fazla nemi çekiyor, hava fazla kuruysa emdiği suyun bir kısmını geri bırakıyor. Jel, kumun ana maddesi olan silika ile suyun karışımından oluşuyor. Yakından bakıldığında moleküler ağlardan oluşan, süngere benzer yapılı küçük taneler görülüyor. Tanelerin arasındaki ve içindeki minik boşluklar suyu bu kadar iyi tutmasını sağlıyor.

Isı, jel ile su arasındaki zayıf bağları kırarak nemin buharlaşmasını sağlıyor, yani süreç tersine de çevrilebiliyor.