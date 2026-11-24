Yeni Ayakkabı Kutusundan Çıkan "Yemeyin" Yazılı Paketler Ne İşe Yarıyor?
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Ayakkabı kutularında, kuru yiyecek paketlerinde ve televizyon koli koruyucularında 'yemeyin' uyarısı taşıyan minik beyaz paketler çıkar. Paketlerin içinde silika jel var ve görevi ürünleri nemden korumak. İçlerindeki malzeme kendi ağırlığının yüzde 40'ına kadar nemi tutabiliyor. Aynı malzeme gıdadan elektroniğe kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Silika jel nemi sünger gibi emiyor, hava çok kuruysa geri veriyor
Silika jel zehirli değil ama paketin kendisi boğulma riski taşıyor
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