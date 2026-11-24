Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin'in vefatını YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.
İşte detaylar...
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
Özgür Özel: "Seni hiç unutmayacağız."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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