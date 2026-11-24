Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hayatını Kaybetti: Hikmet Çetin Kimdir? Neden Vefat Etti?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, eski Dışişleri Bakanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin'in ölüm haberini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu. Peki Hikmet Çetin kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
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Hikmet Çetin Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşındaydı?
Hikmet Çetin'in Siyasi Kariyeri Nasıl Başladı?
Hikmet Çetin Hangi Görevlerde Bulundu?
Hikmet Çetin Neden Vefat Etti?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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