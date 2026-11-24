Çetin, mezuniyetinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1970'te askerlik görevini tamamladıktan sonra 1977'ye kadar DPT'de İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı yaptı. Siyasete 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili seçilerek girdi. Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Başbakan Yardımcılığı görevi 3 Ekim 1978 ile 12 Kasım 1979 arasında sürdü.

12 Eylül Darbesi'nin ardından CHP kapatılınca Çetin, 1987 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Diyarbakır milletvekili olarak yeniden Meclis'e döndü. Partide grup başkanvekilliği ve genel sekreterlik dahil birçok üst düzey görev üstlendi. 1991 seçimlerinde ise Gaziantep milletvekili seçildi.