Cleveland Clinic'e göre yeni doğan bir bebekte 275 ile 300 arasında kemik var, yetişkinlerde ise bu sayı 206. Aradaki farkın nedeni, kıkırdak olarak başlayan pek çok parçanın büyüdükçe kemikleşip birbiriyle kaynaşması. Kafatasındaki bıngıldaklar da bu sürecin parçası, bir iki yıl içinde yavaş yavaş kapanıyor.