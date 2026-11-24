Yaklaşık 300 Kemikle Doğup 206'ya İnmek: Bebekler Hakkında Bilimin Doğruladığı 15 Gerçek
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Yeni doğan bir bebeğin iskeletindeki kemik ve kıkırdak parçası 300, yetişkinde ise sayı 206'ya iniyor. Diz kapağından gözyaşına, bebeklerle ilgili 15 bilgiyi pediatri kaynaklarından ve hakemli çalışmalardan tek tek kontrol ettik.
1. Bebekler Yaklaşık 300 Kemikle Doğar
2. Diz Kapakları Doğumda Henüz Kemik Değildir
3. Yeni Doğanlar Yüzünüzü En İyi 20-30 Santimden Görür
4. İlk Haftalarda Gözyaşısız Ağlarlar
5. Eline Geçeni Ağzına Götürmesi Bir Keşif Yöntemidir
6. Annenin Yediği Havucun Tadı Bebeğe Ulaşabilir
7. Rahimde Dinlediği Ninniyi Aylar Sonra Hatırlar
8. Ağlamalarında Ana Dilin Melodisi Var
9. İlk Gerçek Gülümseme 6-8 Haftayı Bulur
10. Anne ile Bebeğin Kalp Ritimleri Uyumlanabilir
11. Günün Büyük Kısmını Uyuyarak Geçirirler
12. Doğduğu Saçları Döküp Yenisini Çıkarabilir
13. Rahimde İnce Tüylerle Kaplıdırlar
14. Başları Vücutlarına Göre Kocamandır
15. Göz Rengi Bir Yaşına Kadar Değişebilir
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