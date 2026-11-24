Üretilen 24 çeşit kumaş dört temel özelliği bir arada taşıyor: kanamayı yavaşlatma, mikroplara karşı koruma, yara iyileşmesine destek ve sıcaklık konforu. Kumaşlar üniversitedeki testlerin yanı sıra özel laboratuvarlarda ve uluslararası firmalarda denendi. Üç üniversitenin tekstil bölümleri de süreci takip etti. Sonuçlara göre 300 saniye süren kanama, bu kumaşlarla 60 ile 100 saniye arasında duruyor.

Antibakteriyel etkiyi güçlendirmek için kumaşa yaklaşık yüzde 1 ile 2 oranında gümüş eklendi. Kurt, gümüşün tarih boyunca özellikle suyun dezenfeksiyonunda kullanıldığını hatırlatıyor. Kullanılan iplikler ise yara iyileşme sürecini hızlandırmaya katkı sunuyor.