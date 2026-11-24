Asker ve Polisler İçin Yeni Üniforma Geliştirdiler: Kanamayı Saniyeler İçinde Durdurabiliyor
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Bolu'da bir üniversite ile tekstil şirketinin ortak yürüttüğü proje, yaralanma anında kanamayı hızla yavaşlatabilen kumaşların üretimiyle sonuçlandı. Testlerde kanamanın durma süresini ciddi şekilde kısaltan bu kumaşların, öncelikle asker ve polislerin üniformalarında kullanılması hedefleniyor.
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Kaynak: AA
Bolu'da 2016 yılında başlayan çalışma, üniversite ile tekstil sektörünün ortak projesiyle 24 çeşit kumaşa dönüştü.
Testlerde kanamanın durma süresi 300 saniyeden 60-100 saniyeye kadar düşerken gümüş katkısı antibakteriyel etki sağlıyor.
Öncelik asker ve polisler için geliştirilen ürünlerde, ardından hastane ve ekstrem spor alanlarına geçilmesi planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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