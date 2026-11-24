Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, Pilot Eşinin Kullandığı Uçağa İlk Kez Bindiği Anları Paylaştı
Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya, pilot eşi Oğulcan Can'ın kullandığı uçağa ilk defa bindiği anları paylaştı. Küçük yaşta televizyona adım atan, Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Özkaya, çocuk oyunculuğun ardından farklı bir kariyer yolu çizdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun olan, bugün dijital platformlardaki moda ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkaya, özel abiye ve elbise kiralama stüdyosu Solestra Studio'nun da kurucusu. Yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile 2025'te evlenen oyuncu, 'Bunca zamandır ya yer olmadı ya da denk getiremedik ama sonunda o gün geldi!' sözleriyle eşinin uçağında olduğu anları takipçileriyle buluşturdu.
Zeynep Özkaya, Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hatırlanıyor.
Özkaya, pilot Oğulcan Can ile evlendi.
Özkaya, eşinin kullandığı uçağa ilk kez bindiği anları paylaştı.
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