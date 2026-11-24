Zeynep Özkaya, pilot eşi Oğulcan Can'ın kullandığı uçakta geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özkaya, paylaşımına şu notu düştü: 'Bunca zamandır ya yer olmadı ya da denk getiremedik ama sonunda o gün geldi! Kocişimin uçağındayım.'

Oyuncu, eşinin anons yaptığı anları da paylaştı. Paylaşıma oyuncu Fulya Zenginer de yorum yaptı. Zenginer, 'Aşkım bu yan koltuk prensesliğinde başka bir boyut artık' diyerek esprili bir yorumda bulundu.