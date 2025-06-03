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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Gelinliği Tekmeleyerek Yürümesi X Kullanıcılarının Diline Düştü

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Gelinliği Tekmeleyerek Yürümesi X Kullanıcılarının Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2025 - 00:56

Sihirli Annem'in vizyonu giren filmiyle gündeme gelen, Çilek karakterine hayat vermesiyle tanınan Zeynep Özkaya evlendi. Düğününde gelinliğini tekmeleyerek yürüyen Zeynep Özkaya'nın o anları X kullanıcılarının diline düştü!

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Bir neslin büyürken kalbinde yer etmiş, ekran klasiği haline gelmiş “Sihirli Annem” geri döndü… Bu kez sinema perdesinde ve bambaşka bir versiyonla.

Bir neslin büyürken kalbinde yer etmiş, ekran klasiği haline gelmiş “Sihirli Annem” geri döndü… Bu kez sinema perdesinde ve bambaşka bir versiyonla.

2003 yılında hayatımıza giren ve yıllar boyunca izleyicisini hem güldüren hem de duygulandıran dizi, çocukların hayal gücünü harekete geçirmiş, büyülü dünyasıyla unutulmaz bir yer edinmişti. Betüş, Sadık, Dudu, Avni ve Çilek… Her biri birer fenomen haline gelmiş, dizinin replikleri dillere pelesenk olmuştu. 

Aradan geçen yılların ardından, yapımcılar bu efsaneyi sinema perdesine taşıma kararı aldı ve 2025 yılında “Sihirli Annem” filmi izleyiciyle buluştu.

Resmen bizlerle birlikte büyüyen Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya filmin yayınlanmasının hemen ardından evlendi!

Resmen bizlerle birlikte büyüyen Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya filmin yayınlanmasının hemen ardından evlendi!

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de kuşkusuz Çilek olmuştu. Betüş ile Sadık’ın sevimli kızları olarak izleyiciyle buluşan Çilek, kızıl saçları, yüzünü süsleyen çilleri ve afacan halleriyle adeta ekranların neşesi haline gelmişti.

Bu karaktere hayat veren Zeynep Özkaya, henüz küçük yaşta büyük bir şöhret yakalamış, sempatikliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Çilek’in replikleri, masum isyanları ve saf duygularla verdiği tepkiler hala izleyicinin hafızasında tazeliğini korurken; Zeynep Özkaya, Gizem Güven, İnci Türkay gibi Sihirli Annem Kadrosundan isimlerin de katıldığı bir düğünle dünyaevine girdi.

Zeynep Özkaya'nın gelinlikle yürürkenki halleri ise X kullanıcılarının diline büyük düştü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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