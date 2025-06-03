Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Gelinliği Tekmeleyerek Yürümesi X Kullanıcılarının Diline Düştü

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de kuşkusuz Çilek olmuştu. Betüş ile Sadık’ın sevimli kızları olarak izleyiciyle buluşan Çilek, kızıl saçları, yüzünü süsleyen çilleri ve afacan halleriyle adeta ekranların neşesi haline gelmişti.

Bu karaktere hayat veren Zeynep Özkaya, henüz küçük yaşta büyük bir şöhret yakalamış, sempatikliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Çilek’in replikleri, masum isyanları ve saf duygularla verdiği tepkiler hala izleyicinin hafızasında tazeliğini korurken; Zeynep Özkaya, Gizem Güven, İnci Türkay gibi Sihirli Annem Kadrosundan isimlerin de katıldığı bir düğünle dünyaevine girdi.