Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Gelinliği Tekmeleyerek Yürümesi X Kullanıcılarının Diline Düştü
Sihirli Annem'in vizyonu giren filmiyle gündeme gelen, Çilek karakterine hayat vermesiyle tanınan Zeynep Özkaya evlendi. Düğününde gelinliğini tekmeleyerek yürüyen Zeynep Özkaya'nın o anları X kullanıcılarının diline düştü!
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Bir neslin büyürken kalbinde yer etmiş, ekran klasiği haline gelmiş “Sihirli Annem” geri döndü… Bu kez sinema perdesinde ve bambaşka bir versiyonla.
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Resmen bizlerle birlikte büyüyen Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya filmin yayınlanmasının hemen ardından evlendi!
Zeynep Özkaya'nın gelinlikle yürürkenki halleri ise X kullanıcılarının diline büyük düştü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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