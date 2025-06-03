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Gerçekte Bambaşka Biri: Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Dövmeli Tarzına Sosyal Medyada Yorum Yağdı!

Gerçekte Bambaşka Biri: Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Dövmeli Tarzına Sosyal Medyada Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 18:11

Televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından İlkay Kayku, “Uzak Şehir” dizisinde Fidan karakterine hayat vererek adeta kariyerinde yeni bir döneme imza attı. Daha önce “Beni Affet” dizisindeki güçlü rolüyle tanınan Kayku, Fidan karakteriyle öne çıkmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sezon finali yemeğinde boy gösterdi. Oyuncunun dövemleri ve tarzı sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa uğrattı.

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Son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından İlkay Kayku, adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan Uzak Şehir'le magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından İlkay Kayku, adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan Uzak Şehir'le magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra pilates eğitmenliği yapan, İlkay Kayku bu yönüyle VE fiziksel sağlığına verdiği önemle de adından bahsettiriyor.

Kariyerini uzun yıllardır sürdüren İlkay Kayku, özellikle “Beni Affet” dizisiyle geniş kitlelerce tanınırken, son dönemde “Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı Fidan karakteriyle adeta yeni bir çıkış yakaladı.

Dizide canlandırdığı Fidan karakteriyle sadece ekranın değil, sosyal medyanın da gündemine oturan İlkay Kayku, başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Dizide canlandırdığı Fidan karakteriyle sadece ekranın değil, sosyal medyanın da gündemine oturan İlkay Kayku, başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Yayın hayatına başladığından bu yana izleyiciler tarafından sürpriz bir yapım olarak değerlendirilen ve başarısıyla adından bahsettiren Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük bir beğeni kazandı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler de son zamanlarda magazin manşetlerine yerleşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir ekibi sezon finali öncesinde görkemli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Mekan, ünlü isimlerle dolup taşarken, İlkay Kayku’nun tarzı gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir ekibi sezon finali öncesinde görkemli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Mekan, ünlü isimlerle dolup taşarken, İlkay Kayku’nun tarzı gözlerden kaçmadı.

Uzun ve yoğun çalışma döneminin ardından bir kutlama gecesi olarak gerçekleşen bu buluşmada, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba konuşulacak açıklamalarda bulunurken geceye katılan isimler tarzlarıyla dikkat çekti.

53 yaşındaki İlkay Kayku'nun fotoğraf verirkenki neşesi tavırları dikkat çekerken, ünlü isim samimi tavırlarıyla geceye damga vurdu. 

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun dövmeleri ve tarzı sosyal medya kullanıcılarını ve dizinin izleyenlerini ufak çaplı bir şoka soktu!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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