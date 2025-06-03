Gerçekte Bambaşka Biri: Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Dövmeli Tarzına Sosyal Medyada Yorum Yağdı!

Yayın hayatına başladığından bu yana izleyiciler tarafından sürpriz bir yapım olarak değerlendirilen ve başarısıyla adından bahsettiren Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük bir beğeni kazandı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler de son zamanlarda magazin manşetlerine yerleşmeye devam ediyor.