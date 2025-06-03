Gerçekte Bambaşka Biri: Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Dövmeli Tarzına Sosyal Medyada Yorum Yağdı!
Televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından İlkay Kayku, “Uzak Şehir” dizisinde Fidan karakterine hayat vererek adeta kariyerinde yeni bir döneme imza attı. Daha önce “Beni Affet” dizisindeki güçlü rolüyle tanınan Kayku, Fidan karakteriyle öne çıkmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sezon finali yemeğinde boy gösterdi. Oyuncunun dövemleri ve tarzı sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa uğrattı.
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Son dönemlerin en dikkat çeken oyuncularından İlkay Kayku, adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan Uzak Şehir'le magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Dizide canlandırdığı Fidan karakteriyle sadece ekranın değil, sosyal medyanın da gündemine oturan İlkay Kayku, başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.
Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir ekibi sezon finali öncesinde görkemli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Mekan, ünlü isimlerle dolup taşarken, İlkay Kayku’nun tarzı gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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