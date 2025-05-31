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Yıllar İçinde Bambaşka Biri Olmuş: Mine Tugay'ın Estetik İşlemlerini Eski Haliyle Karşılaştırarak Açıklıyoruz!

Yıllar İçinde Bambaşka Biri Olmuş: Mine Tugay'ın Estetik İşlemlerini Eski Haliyle Karşılaştırarak Açıklıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 15:56

Yıllardır ekranlarda izlediğimiz Mine Tugay’ın değişimi adeta gözler önünde yaşandı. 'Aliye', 'Medcezir', 'Gülbeyaz' gibi yapımlarda hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Tugay’ın eski ve yeni halini yan yana koyunca aradaki farkı görmemek imkansız! 

Biz de estetik trendlerini yakından takip eden Mine Tugay'ın yıllar içindeki estetik değişimini mercek altına aldık. Elbette ChatGPT’ye de başvurduk. Gelin Mine Tugay'ın yüzündeki değişimin ardındaki operasyonlara birlikte bakalım!

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Mine Tugay, yıllardır ekranların hem en yetenekli hem de en zarif isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mine Tugay, yıllardır ekranların hem en yetenekli hem de en zarif isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Tugay, son yıllarda değişimiyle manşetlere yerleşiyor. Bir dönem sade güzelliğiyle bilinen oyuncunun yüzündeki değişim, takipçilerinin de gözünden kaçmıyor.

Tugay, “Aliye”, “Behzat Ç.” ve “Medcezir” gibi yapımlarla tanınsa da; son yıllarda “Gülümse Kaderine”, “Zalim İstanbul” ve “Yalı Çapkını” gibi dizilerdeki performansıyla da gündemden düşmedi.

Tugay, “Aliye”, “Behzat Ç.” ve “Medcezir” gibi yapımlarla tanınsa da; son yıllarda “Gülümse Kaderine”, “Zalim İstanbul” ve “Yalı Çapkını” gibi dizilerdeki performansıyla da gündemden düşmedi.

Dizi projelerindeki her yeni rolle birlikte, imajında da dikkat çeken değişimler gözlemlendi.

Biz de sizler için geçmişten bugüne Mine Tugay’ın değişimini mercek altına aldık, estetik dokunuşlarını tek tek inceledik.

Gelin, Mine Tugay'ın yüz hatlarındaki değişimlere biraz daha yakından bakalım.

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Eski fotoğraflarında daha düz ve geniş görünen burun yapısı, son yıllarda daha kalkık ve daraltılmış bir hale gelmiş durumda. Özellikle burun ucundaki belirgin incelme, Mine Tugay’ın yüz hatlarını daha zarif ve genç bir hale getirmiş.

Elmacık Kemikleri

Elmacık Kemikleri

Zamanla yüz yapısında hacim kazandığı gözlenen Mine Tugay’ın, elmacık kemiklerinde dolgu uygulaması yapıldığı tahmin ediliyor. Bu da ona daha konturlu ve dinamik bir ifade kazandırmış.

Dudak Dolgusu

Dudak Dolgusu

Dudaklarına dikkatli bakıldığında, özellikle üst dudağın eskiye kıyasla daha belirgin hale geldiği görülüyor.  Dudak dolgusuyla, oyuncunun yüzüne uyumlu bir hacim kazandırmış gibi duruyor.

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Göz Kapağı ve Kaş Kaldırma

Göz Kapağı ve Kaş Kaldırma

Yeni fotoğraflarda daha açık, canlı ve genç bakan gözler dikkat çekiyor. Bu etki, minimal göz kapağı operasyonları veya botoksla yapılan kaş kaldırma işlemlerinden kaynaklanıyor olabilir.

Çene ve Çene Hattı

Çene ve Çene Hattı

Daha önceki karelerde daha yuvarlak olan yüz yapısı, günümüzde daha V-line dediğimiz oval ve keskin bir hatta sahip. Bu da çene ucuna dolgu ya da kontur uygulamasıyla mümkün hale geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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