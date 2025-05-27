Kaynanasının Adını Koymuştu: Yasemin Özilhan'ın 13 Yaşındaki Kızı Emine Kocaman Kız Olmuş!

Bir zamanlar beyaz ekranın en sevilen doktoruydu… Şimdiyse stilinden zarafetine kadar her adımı olay! Yasemin Özilhan’ın oyunculukla başlayan, iş ve aile hayatına uzanan yolculuğu magazin manşetlerini sarmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

Şimdilerde evinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yasemin Özilhan kızları Ela ve Emine ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kızlarını paylaşmaktan geri duran isim son olarak Emine'yi hikayesinde takipçileriyle paylaştı. 13 yaşındaki Emine sarı saçları ile büyülerken ne kadar büyüdüğü bir kere daha göze çarptı!