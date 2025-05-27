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Kaynanasının Adını Koymuştu: Yasemin Özilhan'ın 13 Yaşındaki Kızı Emine Kocaman Kız Olmuş!

Kaynanasının Adını Koymuştu: Yasemin Özilhan'ın 13 Yaşındaki Kızı Emine Kocaman Kız Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 18:18

Bir zamanlar beyaz ekranın en sevilen doktoruydu… Şimdiyse stilinden zarafetine kadar her adımı olay! Yasemin Özilhan’ın oyunculukla başlayan, iş ve aile hayatına uzanan yolculuğu magazin manşetlerini sarmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

Şimdilerde evinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yasemin Özilhan kızları Ela ve Emine ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kızlarını paylaşmaktan geri duran isim son olarak Emine'yi hikayesinde takipçileriyle paylaştı. 13 yaşındaki Emine sarı saçları ile büyülerken ne kadar büyüdüğü bir kere daha göze çarptı!

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2006 yılında “Doktorlar” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan Ela karakteriyle milyonların kalbine kazınmış, duru güzelliği, oyunculuğu ve “Ela-Levent” aşkıyla adeta ekranlara damga vurmuştu.

2006 yılında “Doktorlar” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan Ela karakteriyle milyonların kalbine kazınmış, duru güzelliği, oyunculuğu ve “Ela-Levent” aşkıyla adeta ekranlara damga vurmuştu.

Yasemin Ergene, küçük yaşlarda başladığı modellik kariyeriyle ekran dünyasına ilk adımını atmış, ancak onu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getiren yapım, şüphesiz ki 2006 yılında yayın hayatına başlayan “Doktorlar” dizisi oldu. 

“Ela Altındağ” karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kuran Yasemin, hem güzelliği hem de sade oyunculuğuyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle Kutsi ile birlikte canlandırdıkları “Ela ve Levent” aşkı, dizi tarihinin en unutulmaz ekran çiftlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Dizinin ardından birkaç projede daha yer alsa da, 2011 yılında tüm medya “Yasemin Ergene oyunculuğu bıraktı!” haberiyle çalkalandı.

Dizinin ardından birkaç projede daha yer alsa da, 2011 yılında tüm medya “Yasemin Ergene oyunculuğu bıraktı!” haberiyle çalkalandı.

Bu kararın perde arkasında ise iş insanı İzzet Özilhan’la yaşadığı büyük aşk vardı. O dönem Anadolu Holding’in veliahtı olarak bilinen Özilhan ile sade ama şık bir düğünle dünyaevine giren Yasemin, oyunculuğu bırakarak kendisini aile hayatına ve yeni rollerine adadı. Bu karar kimi çevrelerce eleştirilse de, Yasemin’in hayatında yepyeni bir sayfa açılmıştı.

Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra, İstanbul cemiyet hayatının en dikkat çeken kadınlarından biri haline geldi. Hatta kendisinin attığı adım, giydiği kıyafet ve değişimi de ses getirmeye devam etti.

Tabii bu evlilik süreci o dönem magazin manşetlerinde bir hayli ses getirmiş, Yasemin Özihan'ın "kaynana krizi" baya bir olay olmuştu. Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Son olarak kendisi güzellik için denediği yöntemle manşetlere yerleşmişti:

Yıllardır göz önünde, ama bir o kadar da gizemli bir hayat sürüyor Yasemin Özilhan… Sosyetenin en zarif isimlerinden biri olmasına rağmen, özel hayatına dair detayları adeta pamuklara sararak saklıyor.

Yıllardır göz önünde, ama bir o kadar da gizemli bir hayat sürüyor Yasemin Özilhan… Sosyetenin en zarif isimlerinden biri olmasına rağmen, özel hayatına dair detayları adeta pamuklara sararak saklıyor.

Bu çizgiyi en çok da çocukları için korudu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu kural bozuldu! Özilhan, 13 yaşına basan büyük kızı Emine'yi yine yüzünü göstermeden de olsa sosyal medya hesabından paylaştı. Emine’nin büyümüş halini görenler adeta şaşkınlığa uğradı. Bebekliğinden bu yana gözlerden uzak tutulan Emine'nin boyu resmen annesine yetişmiş!

Emine ismi kulağa oldukça sade gelebilir… Ancak Özilhan ailesi için bu isim, derin bir anlam taşıyor. Yasemin Özilhan, kızına bu ismi verirken büyük bir vefa örneği göstermiş. Çünkü Emine, İzzet Özilhan’ın annesinin yani Yasemin’in kayınvalidesinin adı.

Kulislerde konuşulana göre bu isim tercihi o dönem gelin-kayınvalide ilişkisinde de bağları kuvvetlendirmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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