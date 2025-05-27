Kaynanasının Adını Koymuştu: Yasemin Özilhan'ın 13 Yaşındaki Kızı Emine Kocaman Kız Olmuş!
Bir zamanlar beyaz ekranın en sevilen doktoruydu… Şimdiyse stilinden zarafetine kadar her adımı olay! Yasemin Özilhan’ın oyunculukla başlayan, iş ve aile hayatına uzanan yolculuğu magazin manşetlerini sarmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.
Şimdilerde evinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yasemin Özilhan kızları Ela ve Emine ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızlarını paylaşmaktan geri duran isim son olarak Emine'yi hikayesinde takipçileriyle paylaştı. 13 yaşındaki Emine sarı saçları ile büyülerken ne kadar büyüdüğü bir kere daha göze çarptı!
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2006 yılında “Doktorlar” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan Ela karakteriyle milyonların kalbine kazınmış, duru güzelliği, oyunculuğu ve “Ela-Levent” aşkıyla adeta ekranlara damga vurmuştu.
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Dizinin ardından birkaç projede daha yer alsa da, 2011 yılında tüm medya “Yasemin Ergene oyunculuğu bıraktı!” haberiyle çalkalandı.
Yıllardır göz önünde, ama bir o kadar da gizemli bir hayat sürüyor Yasemin Özilhan… Sosyetenin en zarif isimlerinden biri olmasına rağmen, özel hayatına dair detayları adeta pamuklara sararak saklıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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