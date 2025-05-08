İşkence Gibi Yöntem: Estetikle Evrim Geçiren Yasemin Özilhan'ın Son Yaptırdığı İşlem Ağzınızı Açık Bırakacak
Sağlıklı yaşam tarzı, evinde yaptığı tarifler ve estetik değişimiyle farklı bir yaşam tarzına bürünen Yasemin Özilhan, şimdi ise bambaşka bir uygulamayla gündemde. Güzellik uğruna attığı bu son adım görenleri şaşırttı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Bir dönemin efsane dizisi “Doktorlar”da canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Zaman içerisinde geçirdiği estetik dokunuşlarla da sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan’ın özellikle burun, çene ve dudak bölgesindeki değişikliklerle dikkat çekiyor.
Estetik dokunuşları, fit görüntüsü ve zarif tarzıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran Yasemin Özilhan, bu kez güzellik uğruna sınırları zorladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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