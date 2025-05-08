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İşkence Gibi Yöntem: Estetikle Evrim Geçiren Yasemin Özilhan'ın Son Yaptırdığı İşlem Ağzınızı Açık Bırakacak

İşkence Gibi Yöntem: Estetikle Evrim Geçiren Yasemin Özilhan'ın Son Yaptırdığı İşlem Ağzınızı Açık Bırakacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 17:14

Sağlıklı yaşam tarzı, evinde yaptığı tarifler ve estetik değişimiyle farklı bir yaşam tarzına bürünen Yasemin Özilhan, şimdi ise bambaşka bir uygulamayla gündemde. Güzellik uğruna attığı bu son adım görenleri şaşırttı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Bir dönemin efsane dizisi “Doktorlar”da canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönemin efsane dizisi “Doktorlar”da canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdilerde sosyetik yaşam tarzı, moda tercihleri ve zarif duruşuyla göz kamaştıran Özilhan, hem eski hayranlarını nostaljiye sürüklüyor hem de paylaşımlarıyla influencerlara resmen taş çıkartıyor!

Zaman içerisinde geçirdiği estetik dokunuşlarla da sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan’ın özellikle burun, çene ve dudak bölgesindeki değişikliklerle dikkat çekiyor.

Zaman içerisinde geçirdiği estetik dokunuşlarla da sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan’ın özellikle burun, çene ve dudak bölgesindeki değişikliklerle dikkat çekiyor.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmış, aile hayatına odaklanmıştı. İki kız çocuğu annesi olan Özilhan, aynı zamanda sağlık ve spor temelli yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Şıklığı ve zarafetiyle katıldığı davetlerde her zaman gözlerin üzerine çevrilmesini sağlayan Özilhan, moda dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

Estetik dokunuşları, fit görüntüsü ve zarif tarzıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran Yasemin Özilhan, bu kez güzellik uğruna sınırları zorladı.

Estetik dokunuşları, fit görüntüsü ve zarif tarzıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran Yasemin Özilhan, bu kez güzellik uğruna sınırları zorladı.

Son olarak -90 derecelik kriyoterapi uygulamasına giren Özilhan, yaptırdığı son işlemle takipçilerini şaşırttı.

Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor. Yasemin Özilhan da bu trendin peşinden giderek güzellik rutinine kriyoterapiyi ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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