Demet Özdemir'le Eşref Rüya'da Harikalar Yaratan Çağatay Ulusoy'a Sette Sevgili Baskını!
Son zamanlarda Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir'le izleyiciyi ekran başına kitlemeye devam eden Çağatay Ulusoy'u sette sevgilisi ziyaret etti.
Aslıhan Malbora ile olaylı başlayan ilişkilerini devam ettiren Çağatay Ulusoy'un setteki samimi halleri kameralara yakalandı.
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Medcezir, İçerde gibi yapımlarla ana akım ve dijital platformun en sevilen isimlerinden olan Çağatay Ulusoy, kısa bir aranın ardından Eşref Rüya dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında boy gösteriyor.
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Geçen sene aşk iddialarına karışmalarından kısa süre sonra aşk yaşadığı öğrenilen Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ikilisinin ilişkisi bomba etkisi yaratmıştı.
Daha önce Demet Özdemir ve sevgilisinin Eşref Rüya'da buluşmasıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren isim dizinin setinde Ulusoy'u ziyaret etti.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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