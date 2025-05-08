onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Özdemir'le Eşref Rüya'da Harikalar Yaratan Çağatay Ulusoy'a Sette Sevgili Baskını!

Demet Özdemir'le Eşref Rüya'da Harikalar Yaratan Çağatay Ulusoy'a Sette Sevgili Baskını!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 15:05

Son zamanlarda Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir'le izleyiciyi ekran başına kitlemeye devam eden Çağatay Ulusoy'u sette sevgilisi ziyaret etti. 

Aslıhan Malbora ile olaylı başlayan ilişkilerini devam ettiren Çağatay Ulusoy'un setteki samimi halleri kameralara yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Medcezir, İçerde gibi yapımlarla ana akım ve dijital platformun en sevilen isimlerinden olan Çağatay Ulusoy, kısa bir aranın ardından Eşref Rüya dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında boy gösteriyor.

Medcezir, İçerde gibi yapımlarla ana akım ve dijital platformun en sevilen isimlerinden olan Çağatay Ulusoy, kısa bir aranın ardından Eşref Rüya dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında boy gösteriyor.

Kanal D'nin bir başka popüler dizisi Eşref Rüya'da Demet Özdemir'le başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy başarısını katlamaya ve en gözde isimlerden biri olmaya hız kesmeden devam ediyor.

Geçen sene aşk iddialarına karışmalarından kısa süre sonra aşk yaşadığı öğrenilen Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ikilisinin ilişkisi bomba etkisi yaratmıştı.

Geçen sene aşk iddialarına karışmalarından kısa süre sonra aşk yaşadığı öğrenilen Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ikilisinin ilişkisi bomba etkisi yaratmıştı.

Kübra dizisinde rol arkadaşı olarak bir araya gelmelerinin ardından aşk yaşamaya başladıkları öğrenilen çift ilk kez havaalanında görüntülenmiş ama Çağatay Ulusoy'un kameralardan kaçışı magazin manşetlerinde ve bu ilişkide pek de iyi bir izlemin bırakmamıştı. 

Bundan bir süre sonra Aslıhan Malbora yine kameralara konuşan taraf olmuş ve yaşanan olayla ilgili 'Bence bunu kendi aranızda tartışın. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan görünen her şey her zaman gerçek olmayabilir, ama daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.' şeklinde konuşmuştu.

Daha önce Demet Özdemir ve sevgilisinin Eşref Rüya'da buluşmasıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren isim dizinin setinde Ulusoy'u ziyaret etti.

Daha önce Demet Özdemir ve sevgilisinin Eşref Rüya'da buluşmasıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren isim dizinin setinde Ulusoy'u ziyaret etti.

Daha önce 'Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet ile de çok yakıştılar, fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor' şeklinde konuşan ikilinin setteki samimi halleri de sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın