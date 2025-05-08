Demet Özdemir'le Eşref Rüya'da Harikalar Yaratan Çağatay Ulusoy'a Sette Sevgili Baskını!

Kübra dizisinde rol arkadaşı olarak bir araya gelmelerinin ardından aşk yaşamaya başladıkları öğrenilen çift ilk kez havaalanında görüntülenmiş ama Çağatay Ulusoy'un kameralardan kaçışı magazin manşetlerinde ve bu ilişkide pek de iyi bir izlemin bırakmamıştı.

Bundan bir süre sonra Aslıhan Malbora yine kameralara konuşan taraf olmuş ve yaşanan olayla ilgili 'Bence bunu kendi aranızda tartışın. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan görünen her şey her zaman gerçek olmayabilir, ama daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.' şeklinde konuşmuştu.