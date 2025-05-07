Kadir Doğulu ile Oğlu Aziz'i Kucağına Alan Neslihan Atagül'ün Doğumdan İki Ay Sonraki Fitliği Dikkat Çekti

Daha önce evlilikleriyle birçok kez manşetlere yerleşen, haklarında iddialar eksik olmayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisi kimilerine sürpriz olan bu evliliği yıllardır sürdürüyor.

Birbirlerine olan aşklarını da her seferinde haykıran çiftimiz geçtiğimiz sene bebek haberini duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti.