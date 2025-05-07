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Kadir Doğulu ile Oğlu Aziz'i Kucağına Alan Neslihan Atagül'ün Doğumdan İki Ay Sonraki Fitliği Dikkat Çekti

Kadir Doğulu ile Oğlu Aziz'i Kucağına Alan Neslihan Atagül'ün Doğumdan İki Ay Sonraki Fitliği Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 08:53

Ekranların gözde çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, yıllardır süren aşklarını bir adım öteye taşıdı. Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi! Gözlerden uzak yaşadıkları hamilelik süreci sonrası oğulları Aziz'i kucağına alan çift üç kişilik bir aile oldu. 6 Mart günü dünyaya gelen Aziz'in ardından görüntülenen Neslihan Atgül'ün fitliği dikkat çekti.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşkı, birlikte rol aldıkları dizi setinde başlamış, ikili kısa süre sonra aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşkı, birlikte rol aldıkları dizi setinde başlamış, ikili kısa süre sonra aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Daha önce evlilikleriyle birçok kez manşetlere yerleşen, haklarında iddialar eksik olmayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisi kimilerine sürpriz olan bu evliliği yıllardır sürdürüyor.

Birbirlerine olan aşklarını da her seferinde haykıran çiftimiz geçtiğimiz sene bebek haberini duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti.

Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aşklarını evlilikle taçlandırdıktan sonra şimdi de ebeveynlik heyecanını yaşıyor.

Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aşklarını evlilikle taçlandırdıktan sonra şimdi de ebeveynlik heyecanını yaşıyor.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede ilk çocukları olan oğulları Aziz'i kucaklarına almıştı. Çok merak edilen ismi açıklamalarından kısa süre sonra da oğullarının yüzünü kapatarak paylaşımlara başlamışlardı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, oğlu Aziz'i dünyaya getirdikten sadece iki ay sonra, fit görünümüyle hayranlarının beğenisini topladı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, oğlu Aziz'i dünyaya getirdikten sadece iki ay sonra, fit görünümüyle hayranlarının beğenisini topladı.

Doğum sonrası eski fitliğine kısa süre içerisinde dönen Neslihan Atagül'ün bu pozu kısa sürede dikkat çekti. 

Neslihan Atagül'ün doğum sonrası paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce beğeni alırken kendisinin doğum sonrası formda duruşu manşetlere yerleşti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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