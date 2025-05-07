Kadir Doğulu ile Oğlu Aziz'i Kucağına Alan Neslihan Atagül'ün Doğumdan İki Ay Sonraki Fitliği Dikkat Çekti
Ekranların gözde çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, yıllardır süren aşklarını bir adım öteye taşıdı. Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi! Gözlerden uzak yaşadıkları hamilelik süreci sonrası oğulları Aziz'i kucağına alan çift üç kişilik bir aile oldu. 6 Mart günü dünyaya gelen Aziz'in ardından görüntülenen Neslihan Atgül'ün fitliği dikkat çekti.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşkı, birlikte rol aldıkları dizi setinde başlamış, ikili kısa süre sonra aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.
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Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aşklarını evlilikle taçlandırdıktan sonra şimdi de ebeveynlik heyecanını yaşıyor.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, oğlu Aziz'i dünyaya getirdikten sadece iki ay sonra, fit görünümüyle hayranlarının beğenisini topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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