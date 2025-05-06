Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizinin Reytinglerine Güvenip Radikal Bir Karar Aldı!
“Uzak Şehir” dizisiyle yeniden ekranlara dönen Ozan Akbaba, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatında aldığı radikal kararla da gündemde! Dizinin çekimleri nedeniyle ailesinden uzak kalan ünlü oyuncu, eşi ve oğlunu Midyat’a yanına alacağını açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekran başındaki izleyiciyi adeta hipnotize eden Uzak Şehir, dramatik kurgusu ve sürpriz oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor!
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Ekranların “sert adam” kontenjanını yıllardır başarıyla dolduran Ozan Akbaba, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle hafızalara kazınmış bir isim.
Reytingleri sürekli yükselişte olan Uzak Şehir dizisi Ozan Akbaba'nın özel hayatında da büyük bir adım atmasına neden oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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