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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizinin Reytinglerine Güvenip Radikal Bir Karar Aldı!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizinin Reytinglerine Güvenip Radikal Bir Karar Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2025 - 19:09

“Uzak Şehir” dizisiyle yeniden ekranlara dönen Ozan Akbaba, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatında aldığı radikal kararla da gündemde! Dizinin çekimleri nedeniyle ailesinden uzak kalan ünlü oyuncu, eşi ve oğlunu Midyat’a yanına alacağını açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekran başındaki izleyiciyi adeta hipnotize eden Uzak Şehir, dramatik kurgusu ve sürpriz oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekran başındaki izleyiciyi adeta hipnotize eden Uzak Şehir, dramatik kurgusu ve sürpriz oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor!

Birii 'Eşkıya'nın gölgesinden çıktı, diğeri 'Mucize Doktor'da kalplere dokundu… Şimdi ikisi başrolü paylaşıyor: Uzak Şehir! Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, ekranlarda adeta fırtına gibi esiyor. Daha ilk bölümden itibaren yakaladıkları kimya sosyal medyada olay olurken, izleyici bu ikiliyi “ekranların favori çifti” ilan etti bile!

Ekranların “sert adam” kontenjanını yıllardır başarıyla dolduran Ozan Akbaba, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle hafızalara kazınmış bir isim.

Ekranların “sert adam” kontenjanını yıllardır başarıyla dolduran Ozan Akbaba, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle hafızalara kazınmış bir isim.

Karizması, duruşu ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akbaba, Uzak Şehir ile ekranlara bambaşka bir karakterle dönerek sevenlerini bir kez daha mest etti. 

Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Akbaba, 2017 yılında müzisyen Buket Arıkan’la hayatını birleştirdi. Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Ozan Ali, adeta babasının kopyası olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada sık sık ailesiyle verdiği samimi pozlarla da gündem olan oyuncu, hem işinde hem ailesiyle popülaritesini sürdürmeye devam ediyor.

Reytingleri sürekli yükselişte olan Uzak Şehir dizisi Ozan Akbaba'nın özel hayatında da büyük bir adım atmasına neden oldu.

Reytingleri sürekli yükselişte olan Uzak Şehir dizisi Ozan Akbaba'nın özel hayatında da büyük bir adım atmasına neden oldu.

Dizinin çekimleri için uzun süredir Midyat’ta bulunan başarılı oyuncu, İstanbul’daki eşi Buket Arıkan ve oğlu Ozan Ali’den ayrı kalmanın kendisini yıprattığını dile getirdi. Bu süreçte önemli bir adım atan Akbaba, ailesini de yanına alacağını açıkladı. Oğlunu Midyat’ta bir devlet okuluna yazdıracağını belirten oyuncu, “Ben de devlet okulunda okudum, oğlumun Mardinli çocuklarla büyümesi güzel olacak” sözleriyle hem samimiyeti hem de mütevazılığıyla sosyal medyada takdir topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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