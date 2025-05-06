Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Dizinin Reytinglerine Güvenip Radikal Bir Karar Aldı!

Karizması, duruşu ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akbaba, Uzak Şehir ile ekranlara bambaşka bir karakterle dönerek sevenlerini bir kez daha mest etti.

Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Akbaba, 2017 yılında müzisyen Buket Arıkan’la hayatını birleştirdi. Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Ozan Ali, adeta babasının kopyası olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada sık sık ailesiyle verdiği samimi pozlarla da gündem olan oyuncu, hem işinde hem ailesiyle popülaritesini sürdürmeye devam ediyor.