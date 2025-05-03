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Yüzünü Görenler Şoke Oldu: Kaşlarına İşlem Yaptıran Nihat Doğan'ın Son Hali Tatları Fena Halde Kaçırdı!

Yüzünü Görenler Şoke Oldu: Kaşlarına İşlem Yaptıran Nihat Doğan'ın Son Hali Tatları Fena Halde Kaçırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 16:34 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 16:47

Yaptığı açıklamalar ve yaşadığı olaylarla sıkça konuşulan Doğan, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Fakat bu sefer konu başka... Gündeme kaşlarına yaptırdığı işlemle düşen Nihat Doğan görenlere ufak çaplı bir şok yaşattı.

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Nihat Doğan, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de iş hayatındaki iniş çıkışlarla magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Nihat Doğan, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de iş hayatındaki iniş çıkışlarla magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenmiş ve bu evlilikten Badıkan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. 

Ancak, çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2024 yılında boşanma kararı aldılar. Boşanma sürecinde, Nihat Doğan'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme geldi. Doğan, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim' ifadelerini kullanmıştı.

Gündeme sık sık açıklamalarıyla düşen Nihat Doğan son olarak kaşlarına yaptırdığı işlemle magazin manşetlerine yerleşti.

Gündeme sık sık açıklamalarıyla düşen Nihat Doğan son olarak kaşlarına yaptırdığı işlemle magazin manşetlerine yerleşti.

Nihat Doğan,son olarak güzellik sektörüne yaptığı yatırımlarla gündeme gelmişti. Ancak, ortağı Sevim Alan ile yaşadığı anlaşmazlıklar iş hayatındaki başarısızlıklara neden olmuştu.

Nihat Doğan'ın işlem yaptırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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cekunun Ksı

şahtı şahbaz olmuş

Mehmet Dağlıoğlu

lafa gelince kara murat icraata gelince şoför nebahat 😝

omer ali

bu konuda anasına babasına güvenmezmis dersin anası babası güzellik uzmanı