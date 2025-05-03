Yüzünü Görenler Şoke Oldu: Kaşlarına İşlem Yaptıran Nihat Doğan'ın Son Hali Tatları Fena Halde Kaçırdı!
Yaptığı açıklamalar ve yaşadığı olaylarla sıkça konuşulan Doğan, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Fakat bu sefer konu başka... Gündeme kaşlarına yaptırdığı işlemle düşen Nihat Doğan görenlere ufak çaplı bir şok yaşattı.
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Nihat Doğan, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de iş hayatındaki iniş çıkışlarla magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.
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Gündeme sık sık açıklamalarıyla düşen Nihat Doğan son olarak kaşlarına yaptırdığı işlemle magazin manşetlerine yerleşti.
Nihat Doğan'ın işlem yaptırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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şahtı şahbaz olmuş
lafa gelince kara murat icraata gelince şoför nebahat 😝
bu konuda anasına babasına güvenmezmis dersin anası babası güzellik uzmanı