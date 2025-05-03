Yüzünü Görenler Şoke Oldu: Kaşlarına İşlem Yaptıran Nihat Doğan'ın Son Hali Tatları Fena Halde Kaçırdı!

Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenmiş ve bu evlilikten Badıkan adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

Ancak, çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2024 yılında boşanma kararı aldılar. Boşanma sürecinde, Nihat Doğan'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme geldi. Doğan, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim' ifadelerini kullanmıştı.