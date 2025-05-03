ODTÜ Fizik Mezunu Oyuncu Levent Ülgen'in Kurşun Döktürme Açıklaması X Kullanıcılarından Nasibini Aldı!

Nazar ve kem göze inandığını da söyleyen ünlü oyuncu, 'İnsan beyni inanılmaz bir elektrik üretim kaynağı aslında. Bunun yayılması da gözde olan bir şey bakışlarla o enerjinin oradan yayıldığına inanıyorum. Bu ürettiğimiz elektriksel akım, iyi niyetli ise olumlu şeyler; kötü niyetliyse mutlaka kötü bir şeye sebep oluyor. Ona da biz nazar diyoruz' dedi.