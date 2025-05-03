ODTÜ Fizik Mezunu Oyuncu Levent Ülgen'in Kurşun Döktürme Açıklaması X Kullanıcılarından Nasibini Aldı!
Hem ODTÜ mezunu bir fizikçi hem de ekranların sevilen yüzü olan Levent Ülgen, bu kez oyunculuğuyla değil; kurşun döktürmenin enerjiyi temizlediğine ve nazarın elektriksel etkisine dair çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi!
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Akasya Durağı'nın Sinan'ı olarak hafızalara yerleşen Levent Ülgen'i Çocuklar Duymasın, Kiralık Aşk, Menajerimi Ara gibi dizilerle yakından tanıyoruz.
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Zaman zaman açıklamalarıyla adından bahsettiren ODTÜ Fizik bölümü mezunu Levent Ülgen, bilimsel altyapısını da devreye sokarak kurşun dökmenin enerjik etkisine değindi.
Bununla da kalmayan Ülgen, nazar ve kem göz konusuna da bilimsel ve enerjisel bir perspektifle yaklaşarak çarpıcı ifadeler kullandı.
Gelin X kullanıcılarının tepkilerine bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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