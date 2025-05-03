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ODTÜ Fizik Mezunu Oyuncu Levent Ülgen'in Kurşun Döktürme Açıklaması X Kullanıcılarından Nasibini Aldı!

ODTÜ Fizik Mezunu Oyuncu Levent Ülgen'in Kurşun Döktürme Açıklaması X Kullanıcılarından Nasibini Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 11:01

Hem ODTÜ mezunu bir fizikçi hem de ekranların sevilen yüzü olan Levent Ülgen, bu kez oyunculuğuyla değil; kurşun döktürmenin enerjiyi temizlediğine ve nazarın elektriksel etkisine dair çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi!

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Akasya Durağı'nın Sinan'ı olarak hafızalara yerleşen Levent Ülgen'i Çocuklar Duymasın, Kiralık Aşk, Menajerimi Ara gibi dizilerle yakından tanıyoruz.

Akasya Durağı'nın Sinan'ı olarak hafızalara yerleşen Levent Ülgen'i Çocuklar Duymasın, Kiralık Aşk, Menajerimi Ara gibi dizilerle yakından tanıyoruz.

Levent Ülgen deyince akla ilk gelen şey: sahneye hükmeden b veren oyunculuğun hakkını veren bir usta! Tiyatro kökenli olmasıyla hep bir adım önde olan Ülgen, yıllar içinde komediden drama kadar geniş bir yelpazede karakterlere hayat verdi. Kamera önündeki başarılarının yanı sıra, özel hayatıyla da magazin dünyasının radarından hiçbir zaman çıkmadı.

Zaman zaman açıklamalarıyla adından bahsettiren ODTÜ Fizik bölümü mezunu Levent Ülgen, bilimsel altyapısını da devreye sokarak kurşun dökmenin enerjik etkisine değindi.

Zaman zaman açıklamalarıyla adından bahsettiren ODTÜ Fizik bölümü mezunu Levent Ülgen, bilimsel altyapısını da devreye sokarak kurşun dökmenin enerjik etkisine değindi.

Aslı Şafak’ın programına konuk olan Ülgen, 'Biz ODTÜ’de deneyler yaparken önümüzde hep kurşun levhalar vardı. Kurşun levhalar zararlı ışınların bize gelmesini engellerdi. Kurşun yapısı gereği ortamdaki zararlı ışınları hemen absorbe eden bir metal. Kurşun döküldüğü dönemlerde ortama atmosfere havaya bir rahatlık getirdiği için kabul görmüş bir şey. O yüzden kurşun döktürmek, dökülen ortama pozitif ve enerji yayar. Koruyucu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bununla da kalmayan Ülgen, nazar ve kem göz konusuna da bilimsel ve enerjisel bir perspektifle yaklaşarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Bununla da kalmayan Ülgen, nazar ve kem göz konusuna da bilimsel ve enerjisel bir perspektifle yaklaşarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Nazar ve kem göze inandığını da söyleyen ünlü oyuncu, 'İnsan beyni inanılmaz bir elektrik üretim kaynağı aslında. Bunun yayılması da gözde olan bir şey bakışlarla o enerjinin oradan yayıldığına inanıyorum. Bu ürettiğimiz elektriksel akım, iyi niyetli ise olumlu şeyler; kötü niyetliyse mutlaka kötü bir şeye sebep oluyor. Ona da biz nazar diyoruz' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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