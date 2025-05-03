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Yılların Kaosu Böyle mi Bitti? Reza Zarrab'ın Eski Aşkı Günel İhanetle Suçladığı Ebru Gündeş'i Nasıl Affetti?

Yılların Kaosu Böyle mi Bitti? Reza Zarrab'ın Eski Aşkı Günel İhanetle Suçladığı Ebru Gündeş'i Nasıl Affetti?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 10:00

Bir dönem magazin dünyasının en sansasyonel aşk üçgenlerinden biriydi… Bir yanda sesiyle devleşen Ebru Gündeş, diğer yanda  'Azeri Kızı Günel'… Ortadaysa iş insanı Reza Zarrab

Reza Zarrab’la yaşadığı aşk sonrası Ebru Gündeş’le yıllardır süren sessiz savaşın tarafı haline gelen Azeri şarkıcı Günel, zamanında yaptığı sert açıklamalarla gündemi sarsmıştı. İmam nikâhı iddialarından sahne engellemelerine, kıskançlık suçlamalarından Gündeş’in ailesine kadar pek çok olayda adı geçen Günel, sonunda yılların kırgınlığını bir kenara bıraktı. Günel’in affediş açıklamasıyla biten bu uzun hikayeyi gelin birlikte hatırlayalım.

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Takvimler 2008’i gösterdiğinde magazin kulisleri bir aşk iddiasıyla çalkalanıyordu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in adı, o dönem genç iş insanı Reza Zarrab ile anılmaya başlamıştı.

Takvimler 2008’i gösterdiğinde magazin kulisleri bir aşk iddiasıyla çalkalanıyordu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in adı, o dönem genç iş insanı Reza Zarrab ile anılmaya başlamıştı.

Herkes Gündeş’in, o zamanlarki sevgilisi Osmantan Erkır'dan ayrılmasının ardında Zarrab'ın olduğunu konuşuyordu. Gündeş ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ama iddialar burada bitmedi. Reza Zarrab, Ebru Gündeş’in o dönemde çıkardığı “Evet” albümüne “Sadece Sevdim” isimli şarkıyı hediye ettiğini açıkladı. Hem de hiçbir karşılık beklemeden... Bu jest, aşk dedikodularını iyice alevlendirdi. Üstelik bir yıl sonra Gündeş’in hamile olduğu bile konuşuldu. Kulislerde, çiftin imam nikâhı kıydığı bile söylendi ama ne hamilelik doğruydu, ne de nikâh doğrulandı.

İşte tam da bu olayların ortasında, geçmişten gelen bir isim mikrofonu eline aldı: Azerbaycanlı şarkıcı Günel.

İşte tam da bu olayların ortasında, geçmişten gelen bir isim mikrofonu eline aldı: Azerbaycanlı şarkıcı Günel.

Reza Zarrab’ın eski sevgilisi olan Günel, televizyon ekranlarına çıkarak Ebru Gündeş, 8 yıllık sevgilimi elimden aldı”diyerek ortalığı karıştırdı. Günel’in bu çıkışı sadece magazin manşetlerini değil, Ebru Gündeş’in kalbini de karıştırdı.

İddialara göre Ebru Gündeş ayrılık kararı almıştı bile. Ancak Zarrab, tam da bu esnada sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Eşyalarını toplamaya giden Gündeş, evin duvarlarında “Seni seviyorum, benimle evlenir misin?” yazısını görünce fikrini değiştirdi. Ve 11 Şubat 2010’da, sade bir nikahla evlendiler.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, magazin tarihine geçen o sade nikahla evlendikten sonra bir süre gözlerden uzak, sessiz bir hayat sürmeye çalıştılar.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, magazin tarihine geçen o sade nikahla evlendikten sonra bir süre gözlerden uzak, sessiz bir hayat sürmeye çalıştılar.

2011 yılında kızları Alara dünyaya geldiğinde ise herkes “Bu aşk kazandı” yorumları yapıyordu. Ancak perde arkasında fırtınalar kopuyordu.

Günel’in sessiz kalmaya niyeti yoktu. Röportajdan röportaja koştu, ekranlara çıkıp sert ifadeler kullandı. “Ben onunla evlenmeyi beklerken, o başka birine imam nikâhı kıydı”, dedi. Hatta Zarrab’ın ailesinin Ebru Gündeş’i kabul ettiğini ama kendisini asla istemediğini iddia etti.

Ve en çarpıcı açıklamalardan biri Zarrab’ın annesinden geldi:

“Oğlumuz Günel ile birlikteyken biz onunla üç yıl konuşmadık. Ebru Hanım hanım kızımızdır, ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun.”

Bu sözler, Gündeş’in aile onayını çoktan aldığını gözler önüne serdi. Günel’in ise kalbi kırıldı, sesi her geçen yıl biraz daha sivrildi.

2016 yılında Reza Zarrab’ın Amerika’da tutuklanması ise evliliğin dönüm noktası oldu. Ebru Gündeş boşanma davası açmak istedi ama kısa süre sonra bu kararından vazgeçti.

2016 yılında Reza Zarrab’ın Amerika’da tutuklanması ise evliliğin dönüm noktası oldu. Ebru Gündeş boşanma davası açmak istedi ama kısa süre sonra bu kararından vazgeçti.

Ne var ki, yaşanan olaylar çiftin ilişkisini onarılmaz hale getirmişti ve evlilik bir süre sonra resmen sona erdi.

Ancak Ebru Gündeş ile Günel arasındaki savaş tam da burada alevlendi. İddialara göre Gündeş, Azerbaycan’da bir düğünde Günel’in sahneye çıkmasını engellemişti. Günel ise yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta ateş püskürdü:

“Sen kötü kalplisin. Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Aynı sahnede olmaktan rahatsız olmuşsun. Ben ekibimle ekmek parası kazanmaya geliyorum. Vicdanın sızlamıyor mu?”

Sözlerinin satır aralarında Ebru Gündeş’i hedef alan Günel, kıskanıldığını, önü kesildiğini ima etti. “Rızkı veren Allah’tır, kimse kimsenin sahnesini engelleyemez” sözleri ise ortalığı karıştıracak adımlardan sadece biriydi.

Yıllar boyunca ekranlarda, röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında Ebru Gündeş’e sert sözler yönelten Günel, nihayet dün yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Yıllar boyunca ekranlarda, röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında Ebru Gündeş’e sert sözler yönelten Günel, nihayet dün yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Sert çıkışlarıyla hatırlanan Azeri şarkıcı, bu kez bambaşka bir tonda konuştu:

'Arkadaşlarıma hep şunu söylerim: ‘Affedin herkesi, kalbinizde sizi kıran, sizi üzen insanları bağışlayın.’ Hani bana sürekli soruyorsunuz ya, ‘Ebru Gündeş’i affettin mi?’ diye. Evet, ben kalbimde herkesi affettim. Ben hayatımda var olan herkesi affettim ve bağışladım, gerçekten. İçimde ne kinim, ne öfkem, ne bir kızgınlığım var. '

Günel’in bu sözleri, yıllar süren sitemin, kıskançlık iddialarının ve sahne krizlerinin ardından gelen bu “affediş” açıklaması, magazin dünyasını epey bir şaşırttı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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