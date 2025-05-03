Yılların Kaosu Böyle mi Bitti? Reza Zarrab'ın Eski Aşkı Günel İhanetle Suçladığı Ebru Gündeş'i Nasıl Affetti?

Herkes Gündeş’in, o zamanlarki sevgilisi Osmantan Erkır'dan ayrılmasının ardında Zarrab'ın olduğunu konuşuyordu. Gündeş ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ama iddialar burada bitmedi. Reza Zarrab, Ebru Gündeş’in o dönemde çıkardığı “Evet” albümüne “Sadece Sevdim” isimli şarkıyı hediye ettiğini açıkladı. Hem de hiçbir karşılık beklemeden... Bu jest, aşk dedikodularını iyice alevlendirdi. Üstelik bir yıl sonra Gündeş’in hamile olduğu bile konuşuldu. Kulislerde, çiftin imam nikâhı kıydığı bile söylendi ama ne hamilelik doğruydu, ne de nikâh doğrulandı.