Yılların Kaosu Böyle mi Bitti? Reza Zarrab'ın Eski Aşkı Günel İhanetle Suçladığı Ebru Gündeş'i Nasıl Affetti?
Bir dönem magazin dünyasının en sansasyonel aşk üçgenlerinden biriydi… Bir yanda sesiyle devleşen Ebru Gündeş, diğer yanda 'Azeri Kızı Günel'… Ortadaysa iş insanı Reza Zarrab.
Reza Zarrab’la yaşadığı aşk sonrası Ebru Gündeş’le yıllardır süren sessiz savaşın tarafı haline gelen Azeri şarkıcı Günel, zamanında yaptığı sert açıklamalarla gündemi sarsmıştı. İmam nikâhı iddialarından sahne engellemelerine, kıskançlık suçlamalarından Gündeş’in ailesine kadar pek çok olayda adı geçen Günel, sonunda yılların kırgınlığını bir kenara bıraktı. Günel’in affediş açıklamasıyla biten bu uzun hikayeyi gelin birlikte hatırlayalım.
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Takvimler 2008’i gösterdiğinde magazin kulisleri bir aşk iddiasıyla çalkalanıyordu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in adı, o dönem genç iş insanı Reza Zarrab ile anılmaya başlamıştı.
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İşte tam da bu olayların ortasında, geçmişten gelen bir isim mikrofonu eline aldı: Azerbaycanlı şarkıcı Günel.
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, magazin tarihine geçen o sade nikahla evlendikten sonra bir süre gözlerden uzak, sessiz bir hayat sürmeye çalıştılar.
2016 yılında Reza Zarrab’ın Amerika’da tutuklanması ise evliliğin dönüm noktası oldu. Ebru Gündeş boşanma davası açmak istedi ama kısa süre sonra bu kararından vazgeçti.
Yıllar boyunca ekranlarda, röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında Ebru Gündeş’e sert sözler yönelten Günel, nihayet dün yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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