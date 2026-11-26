Dosyanın hikâyesi, sosyal medyada paylaşılan bir gübre satış ilanıyla başladı. İlanı gören alıcılar, satıcıyla 332 bin 500 lira üzerinden anlaştı ve bedelin bir kısmını kendilerine bildirilen banka hesabına yatırdı. Ödemenin geri kalanı tamamlanmayınca gübre yüklü aracın yolda durdurulduğu söylendi. Hesaba yatırılan para ise kısa süre içinde başka hesaplara aktarıldı.

Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Mart 2026'da hesapları kullanılan sanıkları nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi de karara yapılan itirazları reddetti ve dosya temyiz için Yargıtay'a gitti.

Sanıkların savunmaları ise birbirinden farklıydı. Biri, banka hesabını geçmişte bir arkadaşının kullandığını söyledi. Diğeri, kartlarını yalnızca bir kez kiraladığını öne sürdü.