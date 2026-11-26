IBAN'ını Kullandıranlara Yargıtay'dan Emsal Karar
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Banka hesabını ya da kartını başkasına kullandırdığı için dolandırıcılık davasında yargılananları yakından ilgilendiren bir karar geldi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Aksaray'da görülen bir davada hesap sahiplerinin olaydaki gerçek rolü araştırılmadan verilen mahkumiyet hükümlerini bozdu. Daire, aynı kararda 12. Yargı Paketi ile getirilen ve hesabını vermekle sınırlı kalanların cezasını yarı oranında indirmeyi mümkün kılan düzenlemeye de dikkat çekti.
332 bin 500 liralık gübre ilanı davası Yargıtay'dan döndü.
Yargıtay, ATM kayıtlarından internet bankacılığı girişlerine kadar her şeyin incelenmesini istedi.
12. Yargı Paketi ile hesabını verenin cezası yarı oranında indirilebilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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